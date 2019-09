Trápím se. Každý den myslím na referendum, udělal bych to jinak, přiznal Cameron

Brexit bez dohody by byl špatným vyústěním britské snahy opustit Evropskou unii a politici by o něj neměli usilovat. Británie stále může z unie odejít takovým způsobem, že vztahy s evropským blokem zůstanou přátelské. Uvedl to bývalý britský premiér David Cameron, když nedávno poskytl dlouhý rozhovor deníku The Times.

Konzervativec Cameron stál v čele britské vlády v letech 2010 až 2016. V lednu 2013 Britům slíbil, že dostanou možnost prostřednictvím plebiscitu rozhodnout o členství své země v EU, což se uskutečnilo 23. června 2016.

Cameron před hlasováním prosazoval setrvání v unii a tři týdny po vítězství opačného tábora oznámil rezignaci. Ani o více než tři roky později však stále není jasné kdy, za jakých podmínek, nebo zda vůbec Británie z EU vystoupí.

"Každý den na to myslím, na referendum a na skutečnost, že jsme prohráli, na následky a na věci, které se mohly udělat jinak, a zoufale mě trápí, co se bude dít dál. Myslím, že se můžeme dostat do situace, kdy odejdeme (z EU), ale budeme přátelé, sousedi a partneři. Můžeme se tam dostat, ale hrozně rád bych přetočil pásku do toho momentu, protože je to pro zemi bolestivé a je bolestivé to sledovat," uvedl 52letý expremiér v rozhovoru, který The Times dnes publikovaly na svém webu.

Britové mi neodpustí

Cameron doufá, že nakonec nedojde na scénář odchodu z EU bez "rozvodové" dohody. Na otázku, zda by mohlo přijít nové referendum, odpověděl, že tuto variantu nelze vyloučit, "protože jsme se zasekli".

Cameron řekl, že chápe, že mu část Britů jeho rozhodnutí uspořádat hlasování o brexitu nemůže odpustit. V době svého premiérství ale byl přesvědčen, že referendum je nevyhnutelné.

"Byl tam… obrovský politický tlak na to, abychom měli referendum," uvedl. Spory ohledně členství v EU by podle něj jen tak nezmizely. "Vítěznou kombinací" probrexitového tábora bylo téma imigrace a "emoční argument" o převzetí kontroly, míní Cameron.

Brexitáři nechali pravdu doma

Zároveň si neodpustil kritiku na adresu lídrů kampaně za odchod, kteří podle něj "nechali pravdu doma", když tvrdili, že Británie nemůže vetovat vstup Turecka do unie, nebo když objížděli zemi v autobuse, na němž stálo, že Británie každý týden do unijního rozpočtu odvádí 350 milionů liber. V popředí brexitové kampaně přitom stála řada členů aktuálního britského kabinetu včetně jeho předsedy Johnsona.

K samotnému dnešnímu premiérovi Cameron poznamenal, že do vypuknutí kampaně před referendem nikdy odchod z EU neprosazoval. Ve svých pamětech, které jdou do prodeje 19. září, Cameron podle The Times Johnsona a jeho de facto náměstka Michaela Govea obviňuje, že se během brexitové kampaně chovali "otřesně".

"Chci, aby byl úspěšný," uvedl nicméně na adresu současného ministerského předsedy během interview. The Times uvádí, že ať už byly v případě Camerona úspěchy jakékoli, lidé si jej budou pamatovat pro události kolem odchodu z EU, stejně jako je tomu u premiéra z 50. let Anthonyho Edena a jeho selháním při Suezské krizi.

