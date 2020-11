Další vakcína proti koronaviru. Firma Moderna hlásí, že její látka má 94,5% účinnost

Americká biotechnologická firma Moderna uvedla, že její vakcína proti koronaviru vykazuje 94,5% účinnost. Očkování v USA by mohlo začít už v druhé polovině prosince, uvedl podle stanice CNN americký epidemiolog Anthony Fauci. Evropská léková agentura (EMA) oznámila, že začala zkoumat předběžnou žádost firmy Moderna o registraci jejího přípravku na trhu Evropské unie.

Třetí fáze klinické studie přípravku mRNA-1273, který chce Moderna uvést na světový trh jako vakcínu proti covidu-19, se účastí 30 tisíc lidí. Polovina z nich očkovací látku dostala, druhá polovina je kontrolní a dostala jen placebo. Onemocnění covidem-19 se zatím prokázalo u 95 účastníků studie. Jen pět z nich patří do očkované skupiny, zbylých 90 případů se prokázalo v kontrolní skupině.

Moderna z toho vypočítala účinnost svého přípravku na 94,5 procenta. Údaj se týká toho, do jaké míry dokáže vakcína zabránit propuknutí nemoci. Data, která by ukazovala, jak dokáže zabránit nákaze koronavirem, zatím k dispozici nejsou. Pro úplnou imunizaci je v případě vakcíny firmy Moderna zapotřebí dvou dávek.

K hlavním vedlejším účinkům látky podle Moderny patří únava, bolest svalů a bolest na místě vpichu.

Evropská komise jedná s americkým koncernem o dodávce až 160 milionů očkovacích dávek.

Moderna spoléhá na metodu RNA vakcíny, vyvíjí ji od letošního ledna. Spolupracuje při tom s americkou vládní zdravotnickou agenturou. Americká vláda už do vývoje vložila přes 2,5 miliardy dolarů (přes 56 miliard korun).

"Jsou to samozřejmě velmi vzrušující výsledky," uvedl k oznámení firmy Fauci. "Je to tak dobré, jak je to jen možné - 94,5 procenta je vynikajících."

Ve Spojených státech se předpokládá, že nejprve vakcínu dostanou rizikové skupiny a pak zbytek populace, ten podle Fauciho zhruba na jaře.

Před týdnem také oznámily americká společnost Pfizer a německá firma BioNTech, že jejich očkovací látka má 90procentní účinnost. Zpráva tehdy výrazně ovlivnila akciové trhy. Přípravek firem Pfizer a BioNTech se testuje na 43 500 lidech. Také ruské úřady minulý týden oznámily, že vakcína Sputnik V dosahuje 92procentní účinnosti. Ruský ministr zdravotnictví Michail Muraško současně ohlásil zahájení hromadné produkce této vakcíny.

Vakcína i pro Evropu

Evropská léková agentura (EMA) v pondělí oznámila, že zahájila předběžné zkoumání žádosti společnosti Moderna o registraci jejího výrobku na trhu Evropské unie. Takzvané rolling review, které EMA avizovala, umožňuje zrychlit proces registrace slibných léků a vakcín. V tomto typu řízení nyní EMA zkoumá i vakcíny firem Pfizer a AstraZeneca.

Registrovat látky bude možné až v okamžiku, kdy bude mít EMA dostatek důkazů o jejich účinnosti, kvalitě a bezpečnosti. Výhodou je, že se může se zkoumáním začít ještě před koncem třetí fáze klinické studie a farmaceutické společnosti mohou data dodávat postupně.

"Toto urychlí zjišťovací proces před autorizací. Jednání pokračují," přivítala oznámení EMA i výrobce vakcíny eurokomisařka pro zdravotnictví Stella Kyriakidisová. Unijní exekutiva jedná s americkým koncernem o dodávce až 160 milionů očkovacích dávek. Podpis smlouvy s firmami Pfizer a BioNTech je podle komisařky v plánu tento týden a "další budou následovat".

Evropská komise již schválila smlouvy na nákup trojice schvalovaných vakcín, v jednání jsou další čtyři. Celkem by chtěla zajistit pro členské státy více než miliardu dávek. Distribuce by měla ve všech zemích začít ve stejnou dobu, komise hovoří přibližně o přelomu zimy a jara.

Rozdílné vakcíny

Moderna chce v příštích týdnech požádat o nouzové použití očkovací látky také v USA i v dalších zemích. V případě schválení chce do konce roku dodat na americký trh asi 20 milionů dávek.

Mezi vakcínami společností Moderna a Pfizer je podle sdělení první jmenované firmy výrazný rozdíl ve skladování. Zatímco očkovací látka Pfizeru se musí uchovávat při teplotě zhruba minus 70 stupňů, může se vakcína Moderny skladovat až sedm dní při teplotě dvou až osmi stupňů Celsia. V transportních vozech ani očkovacích centrech tak kvůli ní nemusí být žádné speciální mrazicí boxy. Při teplotě minus 20 stupňů vydrží látka vyvinutá Modernou až půl roku, při pokojové teplotě 12 hodin, uvedla společnost.

Video: Podívejte se na informace o vakcíně firem Pfizer a BioNTech