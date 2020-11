Svět soutěží o první vakcínu na koronavirus. Tyhle by mohly být k dispozici v Evropě

Nejblíž cíli: Pfizer a BioNTech

Předběžně se Evropská komise dohodla na dodávkách vakcín se třemi výrobci, se dvěma jedná. K proočkování kontinentu by měla EU rozdělit přes miliardu dávek.

Zatím jediná vakcína, jejíž spolehlivost vědci ověřili v klinických testech na lidech a k jejímuž nákupu se nyní EU zavázala, vzniká ve spolupráci Američanů z Pfizeru a německé společnosti BioNTech. Ochránit před nákazou koronavirem by měla podle výrobců s 90procentní účinností. Podobně jsou na tom už nyní používané vakcíny třeba proti spalničkám. Naopak očkování proti chřipce, které je každý rok jiné, má účinnost mezi 40 a 60 procenty.

Pfizer a BioNTech na vývoji covidové vakcíny spolupracují už od března. Od září ji testují na 44 tisících dobrovolníků. Údajně by mohli mít připravených 30 až 40 milionů očkovacích dávek do konce letošního roku. Každý člověk potřebuje dvě dávky. Od dalšího roku by tyto dvě firmy měly dokázat vyrábět 1,3 miliardy dávek ročně. To je ale stále málo pro celý svět.

Jednalo by se o první takzvanou RNA vakcínu. Ta používá malou část genetického kódu koronaviru, kterou "vytrénuje" lidskou imunitu k obraně, pokud by se dotyčný opravdu nakazil. Nevýhodou ale především pro její přepravu je, že musí po cestě zůstat ochlazená na minus 80 stupňů Celsia.

Pfizer a BioNTech vakcínu dodají také Spojeným státům, Británii, Kanadě a Japonsku. Členské státy EU zajištěním vakcíny pro svoje obyvatele pověřily právě Evropskou komisi. Dávky z prvních várek by mělo mít k dispozici všech 27 členských států ve stejnou chvíli, a to nejspíš na začátku příštího roku. Dostanou jich tolik, kolik odpovídá počtu jejich obyvatel. Česko má podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) zájem o dva miliony dávek.

Kdo se bude moct nechat naočkovat jako první, si vzhledem k nedostatku látky budou muset rozhodnout jednotlivé státy samy. Jak připomíná Evropská komise, klíčová pro takové rozhodnutí je aktuální míra rozšíření nákazy i zátěž zdravotnických systémů. Podle Blatného to v Česku budou nejdříve zdravotníci a senioři, poté lidé s chronickými nemocemi. Konečným cílem je proočkovanost populace 50 až 60 procent.

Nyní musí firmy vakcínu dál testovat. Zatím se zdá, že bude fungovat i na zranitelnou část populace starší 65 let. Jestli zabere i u dětí, ještě není zcela jasné. Odpověď na otázku, jakou dobu po očkování zůstane člověk proti covidu-19 odolný, také poskytne až plošné použití vakcíny v praxi.