Čtrnáctiletý student postřelil na kalifornské střední škole spolužáka, zadržela ho policie

Chlapec postřelil spolužáka při hádce do paže, zraněný student by se měl zcela zotavit.

Palmdale (USA) - Čtrnáctiletý student v pátek na střední škole v kalifornském městě Palmdale postřelil při hádce do paže spolužáka. Losangeleská policie informovala, že podezřelého zadržela a vzala do vazby. Zraněný student by se měl podle agentury AP zcela zotavit.

Policie ráno dostala několik hlášení, že ve škole je ozbrojený člověk. Některé zprávy hovořily o střelbě. Policie poté na místě zabavila jednu střelnou zbraň a zadržela mladíka.

Podezřelého úřad šerifa na Twitteru popsal jako "mladistvého Hispánce mužského pohlaví". Zástupce šerifa Darran Harris podle AP řekl, že škola je v bezpečí, ale zůstává uzavřena, zatímco studenti se mají sejít se svými rodiči.

Incident se odehrál na škole Highland High School severně od Los Angeles. Město Palmdale má zhruba 160 000 obyvatel a je považováno za centrum vojenského leteckého průmyslu v USA.

Zástupci šerifa se vydali také k základní škole Manzanita Elementary School, vzdálené jen několik kilometrů od prvního incidentu. Lidé měli dojem, že i odtud slyší střelbu. Policisté školu prohledali, nenašli ale známky žádného trestného činu.