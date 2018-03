Učitel v USA se zavřel ve třídě a střílel z pistole, policie ho zatkla

AKTUALIZOVÁNO před 3 hodinami

Nikdo neutrpěl zranění, ale incident vyvolal mezi žáky paniku.

Washington - Na škole v americkém státě Georgie dnes střílel učitel. Pedagog ozbrojený pistolí se zamkl sám ve své třídě a vystřelil, když se studenti a posléze i ředitel pokusili dostat dovnitř. Nikdo neutrpěl zranění, ale incident vyvolal mezi žáky paniku. Podle médií přivolaná policie učitele zadržela.

Zatím není jasné, co 53letého Jesseho Randalla Davidsona k jeho činu vedlo. Objevily se spekulace, že chtěl spáchat sebevraždu. Nicméně vystřelil, když do třídy chtěl vstoupit ředitel, který od dveří měl také klíč.

Přivolaná policie spustila evakuaci školy, kde studuje na 2000 dětí, a proti muži zasáhla. Podle všeho se Davidson vzdal bez odporu. Incident se stal na střední škole v městě Dalton, necelých 150 kilometrů severně od georgijské metropole Atlanty.

Střelba se odehrála pouhých 14 dnů po masakru na střední škole na Floridě, kde přišlo o život 17 lidí. Po floridském vraždění americký prezident Donald Trump vyzval zejména k většímu ozbrojování učitelů.

Prezident Trump dnes také řekl, že by mohl souhlasit s novelou zákona, která by zvýšila věkovou hranici pro možnost pořízení poloautomatické pušky z 18 na 21 let. Prohlásil to na setkání s republikánskými i demokratickými zákonodárci, aby s nimi projednal možnosti úpravy zákona o zbraních, jehož cílem je předcházet střeleckým masakrům.

Ve Spojených státech se po nedávném masakru na floridské škole, která dnes 14 dní po střeleckém útoku opět zahájila výuku, rozproudila bouřlivá veřejná debata o zpřísnění přístupu ke zbraním.

"Řeknu vám, že to hodlám hodně zvažovat," řekl Trump zákonodárcům při setkání v Bílém domě.

Na floridské škole vraždil pachatel, jemuž je 19 let.

Video: Studenti napříč USA vyšli ze škol. Chtějí zpřísnit zákony o držení zbraní