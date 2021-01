Trump jako hrdina boje proti satanistům a pedofilům. Co hlásá konspirace tajemného Q

Útoky 11. září na New York a Washington před dvaceti lety přinesly velkou vlnu konspiračních teorií odmítajících oficiální verzi vyšetřování. Následovníkem teorie o utajených příčinách teroristického útoku je konspirace nazývaná ve Spojených státech QAnon. Mnoho demonstrantů, kteří vpadli ve středu do Kongresu, patří k jejím přívržencům.

Konspiraci QAnon vyznává například muž s rohy a kožešinovou čepicí na hlavě Jake Angeli, jehož média označují za "vikinga" či "rohatého". Angeli se stal symbolem úterního nájezdu. Do půl těla vysvlečený a s pomalovanou tváří se vyfotil na místě, kde sedí během zasedání šéf amerického Senátu.

QAnon je fenomén, který vznikl v roce 2017. Stojí za ním neznámý člověk, který začal publikovat vzkazy na serveru 4chan. Dotyčný vystupuje pod pseudonymem Q. Toto písmeno ve Spojených státech označuje bezpečnostní prověrku státního zaměstnance, který přichází do styku s citlivými informacemi, klíčovými pro obranyschopnost země.

Q o sobě tvrdil, že má přístup k utajeným informacím. Hlásal, že existuje mocná síť pedofilních uctívačů satana, kteří unášejí děti. Americký prezident Donald Trump je podle něj osobou, která vede tajnou válku proti této síti. Součástí údajného zrůdného komplotu jsou politici, ale i herci a další známé osobnosti. Například Hillary Clintonová, Barack Obama, George Soros, Tom Hanks, moderátorka Oprah Winfreyová nebo papež František.

Na tuto teorii se postupně nabalovaly další a další. Letos třeba tvrzení, že pandemie koronaviru je podvod a vakcína proti němu způsobuje neplodnost žen. Podle deníku New York Times víra v pravdivost toho, co neznámý Q publikuje, už není záležitostí zanedbatelné, okrajové skupiny a vstupuje do takzvaného mainstreamu.

Stále vlivnější teorie

Do Sněmovny reprezentantů se letos v listopadu dostala ve volbách republikánská kandidátka Marjorie Taylor Greeneová, která prohlásila, že považuje neznámého Q za vlastence. Loňský průzkum ukázal, že 38 procent voličů republikánů se domnívá, že alespoň něco z toho, co Q zveřejnil, je pravda.

Sám Trump teorii a její stoupence neodsoudil, naopak se setkal s některými lidmi, kteří se k ní hlásí.

Psycholog Jeroným Klimeš deníku Aktuálně.cz řekl, že konspiračním teoriím jako QAnon propadají běžní lidé, protože skoro každý má nějaké sklony k paranoii.

"V některých případech, když jsou lidé vystresovaní, to jde do extrému a tito lidé propadají konspiračním teoriím a mají tendenci vysvětlovat složité jevy jednou příčinou. Tyto teorie jsou primitivním vysvětlením složitého světa a prostě u někoho zesilují paranoidní sklony, které jsou normální a běžné. Přirovnal bych to k lidskému tělu, kdyby si někdo myslel, že jeden orgán je zodpovědný za veškerý zdravotní stav člověka," vysvětluje Klimeš.

Spiknutí proti Trumpovi

Sociální sítě Twitter, Facebook, Instagram a YouTube začaly už loni obsah spojovaný s QAnon blokovat. Americká Federální bezpečnostní služba (FBI) hnutí označila za teroristickou hrozbu. Organizace Liga proti pomluvám (ADL) ve své analýze uvedla, že sdělení Q mají antisemitský podtón.

"Neviním z odpovědnosti za tyto konspirační teorie sociální sítě. Spíš mi připadá, že demokratický systém jako takový je v krizi. Mnoho lidí se nezajímá o politiku, natož aby do ní vstupovalo," hodnotí Klimeš. To pak má za následek, že lidé věří jednoduchým vysvětlením.

Dalším prvkem konspirační teorie QAnon se staly loňské prezidentské volby a přesvědčení, že Donald Trump přišel o vítězství kvůli spiknutí proti němu a výsledek voleb je zfalšovaný. Takový je i názor většiny těch, kteří ve středu vzali útokem Kongres.

Při násilném vniknutí do budovy zemřelo pět lidí, včetně zasahujícího policisty. Bezpečnostní složky demonstranty nakonec zpacifikovaly a Kongres poté potvrdil jako vítěze voleb a nového prezidenta USA Joea Bidena.

Video: Kdyby do Kongresu vnikli černoši, zatočila by s nimi policie tvrdě, tvrdí Lukeš