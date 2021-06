"Oslové mají lepší život." Tři děti nechceme, reagují Číňané na přelomovou změnu

V pondělí čínská komunistická strana oznámila zásadní změnu, po desetiletích politiky jednoho dítěte a následném rozšíření na dvě děti bude nyní legální, pokud budou mít sezdané páry tři potomky. Přestože někteří Číňané rozhodnutí vítají, velká část upozorňuje na problémy ve společnosti, které jim tolik dětí mít nedovolí.

Když se čínská populace rozrůstala a přibližovala se jedné miliardě, zavedla vláda koncem 70. let politiku jednoho dítěte. Kvůli pokutám za narození dalšího potomka, nuceným potratům nebo dokonce sterilizacím se režimu povedlo, co zamýšlel - zákon zabránil narození dalších 400 milionů dětí.

V posledních letech se ale stále častěji začaly ukazovat následky tohoto kroku. Pracovní síla, která pomohla zemi stát se ekonomickou velmocí, stárne a nemá ji kdo nahradit. Už nyní tvoří lidé v důchodovém věku více než 18 procent populace a do roku 2025 toto číslo stoupne až na třetinu. Zároveň ani pět let stará pravidla povolující dvě děti nezvrátila trend klesající populace - v posledních dvou letech se narodilo nejméně dětí od dob vlády Mao Ce-tunga. Chybějící mladí lidé už ohrožují ekonomický růst země, vláda se proto rozhodla jednat.

"Je to bezprecedentní. Ukazuje to, jak moc se toho Si Ťin-pching obává," hodnotí podle deníku Wall Street Journal rozhodnutí vlády I Fu-sien, výzkumník žijící ve Spojených státech. "Zákonodárci si pravděpodobně uvědomili, že situace s populací je relativně závažná," říká deníku New York Times demograf Che Ja-fu. "Ale otevření politiky na tři děti bez podpory porodů jako celku podle mě nebude mít významnou roli na porodnost. Mnoho lidí nechce mít druhé dítě, natož třetí," dodává.

Téma se v pondělí stalo také nejsledovanějším a nejkomentovanějším na čínských sociálních sítích. Většina reakcí byla podle serveru sledujícího trendy na síti What’s On Weibo skeptická, což dokládá i anketa čínského deníku Sin-chua, která se na opatření ptala. Jelikož výrazně převažovala možnost 'o třech dětech ani nepřemýšlím', list ji po pár hodinách stáhl.

Mezi argumenty, proč tři děti lidé nechtějí, se nejčastěji objevovaly finanční důvody - nejen nízké platy, ale také ceny za školky a další vzdělání dětí. "Můj měsíční příjem už takhle stěží pokryje jenom náklady," cituje server jeden z nejobvyklejších názorů. "Nezáleží na tom, pro kolik dětí to otevřou. Já nehodlám mít žádné děti, protože jsou příliš problematické a drahé," shoduje se s těmito názory i 26letá produktová manažerka Li Šan z Pekingu. "Nejsem trpělivá a obávám se, že bych nebyla schopná dítě pořádně vzdělávat," doplňuje.

"Politika tří dětí je tady a je to děsivé," napsala podle serveru na síť oblíbená blogerka. "Mnoho holek kolem mě se už tak bojí mít jedno dítě a já osobně si myslím, že mít jedno je limit - nepředpokládala jsem, že by politika tak moc předběhla svou dobu!" napsala. Ženy, které v Číně převážně chodí na rodičovskou dovolenou, stále nemají v zákoně zastání, že se budou moci vrátit na své pracovní místo nebo že si budou moci dovolit dát dítě do školky. V zaměstnání jim často nadřízený nedovolí skončit dřív.

"Není to, že bychom děti nechtěly nebo že by nám to zákony nedovolovaly. Je to kvůli tomu, že když máte děti, rozpadne se ženám život. Proto nechtějí mít děti," napsala blogerka.

Oslové mají lepší život

Alternativou pro školky a pozdní návraty z práce by mohli být prarodiče, kteří by se o děti starali. Vláda ale oznámila, že chce v příštích letech věk odchodu do důchodu zvýšit ze současných 50 let pro ženy a 60 pro muže. O děti by se pak nemohli postarat ani oni. "Je těžké si představit, co nás čeká, pokud budeme mít děti a pokud nám s nimi naši rodiče nebudou moct kvůli odloženému důchodu pomoci," říká 31letá právnička Wang Šuo, která je zatím bezdětná.

Číňané spatřují problémy zároveň i v tom, že až prarodiče do penze nastoupí, budou mít nízké příspěvky od státu. Jeden z nejsdílenějších příspěvků na sociální síti upozorňoval, že úprava pravidel se týká v současné době především lidí narozených v 80. a 90. letech minulého století, kteří sami vyrůstali jako jedináčci. Zůstala by tak na ně nejen starost o tři děti, ale také stárnoucí rodiče a rodiče partnera, zatímco by museli stále vydělávat a zatím nemají jistotu, kdy by mohli nastoupit do důchodu. "Oslové mají lepší život," napsal autor v příspěvku.

Strana si je těchto problémů vědoma, protože se změnou politiky ohlásila také lepší podmínky pro rodiče, například snížení výdajů za vzdělání. Rozšířit by měla také služby pro důchodce. Konkrétní pomoc lidem v produktivním i důchodovém věku ale vláda teprve ohlásí.

Mezi negativními jsou i pozitivní ohlasy, například od lidí, kteří již tři děti mají, ale z obav o pracovní místo nebo pokuty, je tajili. Jednou z nich je i 39letá státní zaměstnankyně Yolanda Ou-jang, která třetí dítě už dva roky ukrývá. "Jsem tak šťastná a šokovaná. Konečně může moje dítě vyjít ven a hrát si," říká pro New York Times.