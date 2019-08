Čína se chystá na tajfun Lekima. Okolí Šanghaje bude evakuováno, Tchaj-wan ruší lety

Čínský meteorologický ústav v noci na pátek vyhlásil nejvyšší stupeň výstrahy kvůli supertajfunu Lekima, který provází vítr o rychlosti 190 kilometrů v hodině a který by měl zasáhnout východočínskou pobřežní provincii Če-ťiang v sobotu. Na Tchaj-wanu musely být kvůli živlu zrušeny stovky letů; uzavřeny byly také pouliční trhy a mnohé obchody. Čínský národní meteorologický ústav označil tajfun za nejsilnější od roku 2014.

Pevninskou Čínu podle předpovědi zasáhne v noci na sobotu a následně se bude přesouvat na sever. V regionu kolem delty řeky Jang-c’-ťiang, kde se nachází i Šanghaj, úřady varovaly před velmi silnými poryvy větru.

Na Tchaj-wanu musely být kvůli tajfunu zrušeny lety, uzavřeny byly i školy a tržnice. Bez elektřiny se ocitlo 40 tisíc domácností a zrušena byla také většina vlakových spojení na vysokorychlostní trati.

Ve čtvrtek, kdy severovýchod ostrova zasáhlo zemětřesení o síle šesti stupňů, vydaly tchajwanské úřady varování před sesuvy půdy. Stalo se tak několik hodin předtím, než ostrov zasáhl tajfun, který má podle předpovědi v horách na severu přinést silný déšť.

Zrušeno bylo více než 300 příletů a odletů z Tchaj-wanu, odloženy byly také cesty výletních lodí do Šanghaje. Někteří vlakoví dopravci přerušili o víkendu také prodej lístků z Šanghaje.

Šanghaj by měl zasáhnout velmi silný vítr už v pátek, špatné počasí by tam podle předpovědi mělo trvat nejméně do neděle a evakuováno má podle místního tisku být na 16 tisíc obyvatel z okolí města. Čínské úřady rovněž varovaly před záplavami na východních úsecích řeky Jang-c’-ťiang a Žluté řeky. Výstraha nyní platí do středy příštího týdne.

Tajfuny jsou v letních měsících v Číně relativně běžné. Minulý týden ale meteorologové oznámili, že letos byl počet tajfunů oproti předchozím rokům podprůměrný.

