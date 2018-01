Čína varuje své občany před krádežemi během letů do Prahy. V letadlech prý řádí čínský gang

před 12 hodinami

Cestující, z nichž většina byli Číňané, o hotovost přišli během letu společnosti Hainan Airlines 29. prosince. Peníze se našly zmačkané pod sedadlem, některé byly nacpané do polštáře.

Peking - Čínská ambasáda v České republice varuje občany Číny před krádežemi peněz, s nimiž se setkali někteří cestující během letu do Prahy. Informuje o tom web listu South China Morning Post.

Cestující, z nichž většina byli Číňané, o hotovost přišli během letu společnosti Hainan Airlines 29. prosince. Peníze měli uložené v kapsách na sedadle nebo v zavazadlech v úložných prostorách nad hlavou. Toho, že jí chybějí peníze, si asi půl hodiny před přistáním v Praze všimla jedna cestující a vyzvala ostatní, aby si zkontrolovali, zda něco nechybí i jim.

Byly jim ukradeny částky od 240 do 5000 dolarů (od 5090 do 106 050 korun). Při prohlídce letadla se peníze našly zmačkané pod jedním sedadlem. Balík dolarů byl také nalezen nacpaný do polštáře. Podle agentury Nová Čína policie zadržela 40letého muže, zřejmě Číňana, pro podezření z krádeže. Bude poslán zpět do Číny.

Podle internetového portálu pro Číňany žijící v zahraničí chinaqw.com krádeží během letů v posledních letech přibylo. Údajně je mají na svědomí gangy, které do letadla vysílají dva až tři lidi. Ti si příruční zavazadla uloží daleko od svých sedadel a pak během cesty chodí po letadle a vyhlížejí si oběti.

Minulý víkend byl v Bruneji na osm měsíců uvězněn Číňan, který se přiznal, že svému spolucestujícímu 27. prosince během letu z Hongkongu do Bruneje ukradl 2000 dolarů.