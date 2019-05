před 33 minutami

Peking se rozhodl uvalit od 1. června dodatečná cla na americké zboží, jehož roční dovoz do Číny dosahuje hodnoty 60 miliard dolarů (zhruba 1,4 bilionu korun). Reaguje tak na nedávné zvýšení amerických cel na čínské zboží. Oznámilo to v pondělí čínské ministerstvo obchodu. Spojené státy minulý týden zvýšily clo na dovoz čínského zboží v ročním objemu 200 miliard dolarů (4,6 bilionu korun) na 25 procent z dosavadních deseti. Prezident Spojených států Donald Trump v pondělí na Twitteru varoval Čínu, že pokud přistoupí k odvetným opatřením na zvýšení amerických dovozních cel, bude to pro ni mít ještě vážnější důsledky.

Připravujeme podrobnosti.