V Číně bude dál platit zákaz obchodu s tygry a nosorožci. Vláda rozhodnutí odložila

Čína v pondělí odložila zrušení zákazu obchodování s rohy nosorožců a tygřími kostmi pro lékařské a jiné účely. Stalo se tak po protestech ochránců přírody. V pondělí o tom informovala agentura Reuters s odvoláním na prohlášení čínské vlády.

Čínská vláda vydala nařízení, které mělo zrušit dosavadní zákaz, minulý měsíc. Nově měla být zavedena výjimka povolující tuto činnost za "zvláštních podmínek". Napříště se mohly využívat kosti a rohy ze zvířat chovaných v zajetí, byť pouze pro "lékařské účely", vzdělávání a "kulturní výměnu".

Počty nosorožců a tygrů jsou přitom kriticky ohroženy v důsledku černého trhu, který zásobuje obchod s tradičními léčivy. Čína zakázala obchod s tygřími kostmi a rohy nosorožců v roce 1993 jako součást globální snahy na ochranu zvířat.

Ekologické organizace uvedly, že odstranění tohoto zákazu by mělo zničující dopad na snahy o ochranu ohrožených populací nosorožců a tygrů, a to i kdyby zvířecí produkty pocházely z jedinců chovaných v zajetí. Nové nařízení by podle ekologů také mátlo spotřebitele a úřady, neboť by bylo složité rozpoznat, které výrobky jsou legální a které ne.

Vláda rozhodla o odložení realizace svého říjnového nařízení poté, co věc "prostudovala", řekl čínské zpravodajské agentuře Nová Čína čelný představitel vlády Ting Süe-tung. Neuvedl důvod, proč se vláda rozhodla realizaci plánu odsunout, a rovněž nesdělil, zda půjde o rozhodnutí trvalé. Řekl pouze to, že starý zákaz obchodování zůstává v platnosti.

"Nadále budou uplatňovány 'tři přísné zákazy': přísný zákaz dovozu a vývozu částí nosorožců a tygrů nebo druhotných produktů; přísný zákaz prodeje, nákupu, převozu, přenosu a posílání poštou částí nosorožců a tygrů nebo druhotných produktů; přísný zákaz používání částí nosorožců a tygrů v lékařství," řekl Ting.

Čína podle něj bude nadále "organizovat zvláštní kampaně na potírání" tohoto jevu s důrazem na "boj proti ilegálnímu obchodu s nosorožci, tygry a jejich druhotnými produkty". Dodal, že "nezákonné jednání bude přísně trestáno".

Komerční tygří farmy jsou v Číně legální. I když bylo používání tygřích kostí v lékařství zakázáno, podle ochránců zvířat části tygřích těl často končí v povzbuzujících přípravcích či jiných léčivech.

