Čína odmítla dát WHO data o prvních případech covidu-19, píše americký deník

Čínské úřady odmítly poskytnout odborníkům Světové zdravotnické organizace (WHO) primární data o prvních případech covidu-19, která by WHO pomohla určit, jakým způsobem a kdy se koronavirus poprvé začal v Číně šířit, napsal v pátek deník The Wall Street Journal.

Konkrétně čínské úřady údajně zamítly žádost o poskytnutí podrobností o 174 případech covidu-19, které byly zaznamenány v prosinci 2019 v čínském Wu-chanu.

Informace o prvních zaznamenaných případech žádal tým WHO, který se vydal do Číny zkoumat původ pandemie covidu-19. Čínští úředníci a zdravotníci předložili týmu vlastní rozsáhlé přehledy a analýzy dat týkající se těchto prvních zaznamenaných případů. Dodali také analýzy vypracované na základě zpětného prozkoumání zdravotnických záznamů z několika měsíců předcházejících období, kdy bylo šíření viru ve Wu-chanu zaznamenáno, uvedla expertní skupina WHO.

Primární data, o něž se předložené studie opírají, však tým WHO prozkoumat nemohl. Přístup k primárním datům by přitom WHO mohl umožnit vytvořit vlastní analýzu toho, kdy a jakým způsobem se virus začal v Číně šířit, tvrdí členové týmu. Odborníci WHO také uvedli, že členské státy obvykle data potřebná pro šetření organizaci poskytují.

"Ukázali nám pár případů, ale není to stejné, jako kdyby dodali všechny, což je u epidemického šetření standardní," sdělil Dominic Dwyer, australský mikrobiolog a člen týmu WHO. "V takovém případě jsou naše možnosti interpretovat data omezené, i když druhá strana si může myslet, že jsou celkem dobré," vysvětlil Dwyer. Čínská národní zdravotnická komise ani ministerstvo zdravotnictví na žádost o komentář podle deníku nereagovaly.

Šetření WHO se zaměřuje na otázku, zda se covid-19 šířil v Číně již před začátkem prosince 2019, kdy čínské úřady oznámily prvního pacienta se symptomy covidu-19. Podle týmu WHO ve dvou měsících předcházejících zaznamenání koronaviru ve Wu-chanu mělo 90 hospitalizovaných pacientů ve střední části Číny příznaky jako při onemocnění covidem-19. Testy koronavirových protilátek provedené u těchto lidí čínskými úřady s více než ročním odstupem však všechny vyšly negativně. Nicméně množství protilátek mohlo od té doby klesnout pod hranici rozpoznatelnosti, podotkl WSJ.

Šéf týmu WHO Peter Ben Embarek na úterní tiskové konferenci uvedl, že podle dosavadních zjištění je virus SARS-CoV-2 pravděpodobně přírodního původu a jeho hostitelem mohli být netopýři. Že by virus unikl z laboratoře, je podle Embareka vysoce nepravděpodobné. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v pátek na tiskové konferenci podle agentury Reuters ale řekl, že WHO zatím žádné hypotézy o původu covidu-19 nevyloučila. "Vyskytly se otázky, zda byly některé z hypotéz odloženy stranou. Poté, co jsem mluvil s některými členy týmu, bych chtěl potvrdit, že všechny hypotézy zůstávají otevřené a žádají si další analýzy a zkoumání," sdělil šéf WHO.

Čína se snaží vyhnout obviněním, že objev nového typu koronaviru zpočátku tajila a umožnila tak rozšíření nákazy. Vládnoucí čínská komunistická strana tvrdí, že virus pochází ze zahraničí, například z dovezených mořských plodů. Embarek tuto hypotézu v úterý nevyloučil.