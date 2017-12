Čína byla chycena při činu, napsal Trump. Zkritizoval Peking za dodávky nafty Severní Koreji

AKTUALIZOVÁNO před 4 hodinami

Washington - Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek na Twitteru kritizoval Čínu za dodávky nafty Severní Koreji. Prezident napsal, že takto nelze problém související s KLDR vyřešit přátelskou cestou. Rada bezpečnosti OSN před Vánocemi přijala rezoluci rozšiřující sankce proti KLDR za její raketové testy. Mezi zákazy je i dovoz 90 procent rafinovaných ropných produktů.

Trump na Twitteru napsal, že "Čína byla chycena při činu" a "že je velmi zklamán, že Čína umožňuje přepravu nafty do Severní Koreje". "Bude-li to pokračovat, nebude problém Severní Koreje nikdy vyřešen přátelsky," dodal Trump.

Na čínské dodávky upozornil jihokorejský list Čoson ilbo, když napsal, že od října bylo zaregistrováno 30 čínských lodních dodávek do KLDR. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí řekla, že Čína obchodní sankce schválené v Radě bezpečnosti OSN striktně dodržuje.

Prosincová rezoluce také rozšířila sankční seznam o 19 Severokorejců a žádá do dvou let návrat do vlasti všech občanů KLDR, kteří pracují v zahraničí a jsou zdrojem cenných deviz pro severokorejské hospodářství. Čínský zástupce v OSN v debatě upozornil, že napětí na Korejském poloostrově se dostává mimo kontrolu, a zopakoval výzvu Pekingu, aby se obnovily rozhovory mezi KLDR a mocnostmi zastupujícími mezinárodní společenství.