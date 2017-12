Okolo klíčových mužů KLDR se stáhla smyčka sankcí. Kim chystá na Nový rok zásadní prohlášení

před 1 hodinou

Jihokorejská média spekulují o tom, že severokorejský vůdce v novoročním projevu ohlásí jaderný status své země.

Washington - Příští rok bude pro Severní Koreu zatím nejhorší v historii, alespoň co se týká mezinárodních sankcí a izolace.

Ve středu Spojené státy rozšířily seznam Severokorejců, kteří nesmí obchodovat s USA a mít žádný majetek ve Spojených státech, o dva klíčové muže raketového programu: někdejšího velitele severokorejského letectva Ri Pjong-čola a specialistu na mezikontinentální rakety Kim Čong-Sika.

Ri Pjong-čol podle agentury Reuters studoval v Sovětském svazu a doprovázel bývalého diktátora Kim Čong-ila na návštěvách Ruska a Číny.

Kim Čong-Sik stojí v čele týmu, který od roku 2012 pracuje na testech severokorejských raket. Včetně pokusu z letošního 29. listopadu, kdy KLDR poprvé úspěšně odpálila mezikontinentální střelu Hwasong-15, schopnou zasáhnout téměř kteroukoliv zemi.

Oba jmenovaní patří k nejužšímu kruhu spolupracovníků vůdce Kim Čong-una a často se s ním objevují na oficiálních fotografiích.

Životně důležitý dovoz z Číny

Citelnější pro Kimův režim ale může být rezoluce, kterou těsně před Štědrým dnem prosadily Spojené státy v Radě bezpečnosti OSN. Ta ještě více než doposud omezuje dovoz do Severní Koreje.

Dohoda velmocí předpokládá, že Čína sníží export ropy a ropných produktů do Severní Koreje o 89 procent.

Pro KLDR je dovoz z Číny zásadní a životně důležitý - je na něm závislá. Z Ruska už ropu a paliva téměř nedováží.

Ropa proudí na sever Koreje starým ropovodem z Tan-tungu do pohraničního města Sinuidžu. Potrubí je ve velmi špatném technickém stavu.

Americký prezident Donald Trump přitom chtěl, aby Peking zastavil veškerý svůj export do KLDR. To by mohlo mít smrtící dopad pro Kimův režim: výměna s Čínou tvoří 90 procent severokorejského zahraničního obchodu.

Čínská vláda ale úplné odříznutí svého souseda odmítla. V posledních měsících ale omezila rovněž vývoz kukuřice a rýže. Už v únoru úplně zastavila import severokorejského uhlí a později také železné rudy.

Prohlásí Kim KLDR za jadernou velmoc?

Rezoluce Rady bezpečnosti dává členským zemím OSN právo zastavit na moři lodě, pokud mají podezření, že v rozporu se sankcemi převáží ilegální zboží do nebo ze Severní Koreje.

Trump letos opakovaně řekl, že vydá příkaz k útoku na Severní Koreu, pokud Kim Čong-un bude schopen raketami, nebo dokonce jadernými hlavicemi ohrozit území Spojených států.

Podle jihokorejské tiskové agentury Jonhap mohou rozhodnout o možné válce první dva měsíce následujícího roku. Pokud Kim Čong-un nepodnikne žádné testy raket a náloží před zimními olympijskými hrami v jihokorejském Pchjongčchangu a během jejich konání v únoru, může to odvrátit krizi.

Čeká se rovněž na to, co prohlásí Kim Čong-un ve svém novoročním projevu. Zda oficiálně oznámí, že jeho země už vlastní funkční atomovou zbraň a stala se tak jadernou velmocí, jak spekulují s odvoláním na informace rozvědky jihokorejská média.

