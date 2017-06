AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Vnučka někdejšího vůdce Sovětského svazu Nikity Chruščova ve čtvrtek přišla o život poté, co spadla pod vlak na okraji Moskvy. Oznámila to ruská tisková agentura TASS. Podle jejího nejmenovaného zdroje z řad záchranářů šlo o tragickou nehodu při přecházení kolejí. "Sedmasedmdesátiletá Julija Chruščovová zahynula ve stanici Mičurinec, když spadla pod vlak," uvedl zdroj. K nehodě došlo v 10:35 moskevského času (09:35 SELČ) a seniorka přecházela trať v místě, kde to není dovoleno. Zprávu o smrtelném zranění starší ženy na kolejích potvrdilo ministerstvo vnitra.

Pokračujte dál