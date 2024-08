Chlapec se vrátil do izraelského muzea, kde rozbil 3500 let starý džbán. Pozvali ho

Čtyřletý chlapec, který minulý týden omylem v izraelském muzeu rozbil 3500 let starý džbán, se na místo s rodiči na pozvání ředitelky muzea vrátil a vyzkoušel si, jak se restaurují artefakty. Informoval o tom zpravodajský server Sky News.

Chlapec minulý týden v Hechtově muzeu v Haifě omylem rozbil nádobu z doby bronzové, když za ni zatáhl, protože byl zvědavý, co se nachází uvnitř. Muzeum se rozhodlo, že nepodnikne žádné právní kroky, protože dítě nádobu nerozbilo úmyslně, nechalo předmět restaurovat a ředitelka muzea Inbal Rivlinová chlapce s rodinou pozvala na komentovanou prohlídku.

Muzeum uvedlo, že se malý Ariel Geller do muzea vrátil v pátek, přesně týden po incidentu, a během návštěvy měl možnost si na malé nádobě vyzkoušet, jak se restaurují artefakty. "Podobně jako v případě oprav, které v současné době probíhají na starověkém džbánu, je to přesně to, co dělají odborníci," uvedlo muzeum.

Nádoba, kterou hoch nedopatřením rozbil, podle muzea pocházela z doby bronzové, byla podle odhadů 3500 let stará a využívala se zřejmě k přepravě místních surovin, například olivového oleje nebo vína. Byla vyrobena ještě před vládou biblických králů Davida a Šalamouna a byla charakteristická pro oblast Kanaánu na východním pobřeží Středozemního moře. Ve své sbírce ji muzeum mělo 35 let. Podobné keramické předměty nalezené při archeologických pracích jsou při objevení obvykle rozbité nebo neúplné, což z nádoby podle muzea činilo vzácný kus.

V novějším prohlášení muzeum uvedlo, že veřejné míněné je rozděleno na dva názorové proudy ohledně postupu muzea v případě rozbití nádoby. "Ten inkluzivní podporuje laskavé rozhodnutí vybídnout dítě a jeho rodinu k návratu do muzea bez trestu," uvedlo muzeum s tím, že podle druhého názorového proudu se muzeum rozhodlo špatně a mělo "morální a výchovnou povinnost" dítě a jeho rodinu "pokárat a potrestat".

"V době, kdy se realita někdy zdá být těžko pochopitelná, je důležitější než kdy jindy zabývat se kulturou, historií a hodnotami," uvedlo muzeum. Dodalo, že je hrdé, že se mu podařilo "pokračovat ve vyvolávání zájmu veřejnosti o muzea a jejich ústřední roli a význam ve společnosti".

Hechtovo muzeum podobné artefakty vystavuje bez ochranného skla, protože se drží vize svého zakladatele Reubena Hechta, který chtěl historické předměty co nejvíce přiblížit návštěvníkům. Muzeum se nachází v areálu Haifské univerzity, má volný vstup a zároveň slouží jako školicí centrum pro studenty archeologie.

