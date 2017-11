Chcete děti? Vezměte si příklad z králíků. Ministerstvo radí ve videu Polákům, jak zvýšit porodnost

před 28 minutami

Polské ministerstvo zdravotnictví se pokusilo reklamním spotem upozornit na rekordně nízkou porodnost lidí v zemi. Kontroverzní video, které občany nabádá, aby se množili jako králíci, vyvolalo bouřlivé reakce. Kvůli vlně kritiky ho teď ministerstvo raději stahuje z YouTube a dalších internetových platforem.

Varšava - "Pokud se někdy chcete stát rodiči, vezměte si příklad z králíků," radí Polákům v novém videu ministerstvo zdravotnictví. To chce pomocí kampaně zvýšit doposud velmi nízkou porodnost v Polsku.

Klíč k úspěchu je jasný - množte se jako králíci, nabádá půlminutový spot. Hlavní roli v něm hraje početná králičí rodina.

Tito hlodavci jsou obecně známí vysokou plodností. Říje se u samic opakuje nepravidelně po třech týdnech.

Videem provádí králičí vypravěč, který prozrazuje tajemství vysoké plodnosti. Podle něj tkví v častém cvičení, zdravé stravě a v tom, že se "nestresujeme, když nemusíme".

Dál je ve videu vidět sklenička, která je obrácená dnem nahoru. Nabádá tak ke střídmému pití alkoholu.

Ministerstvo zdravotnictví dává mladým Polákům ještě jeden tip: mají vyrazit na piknik. Ke sblížení totiž může pomoct i romantika.

Katolíci, ale s nízkou plodností

Ministerstvo mezitím agentuře AP potvrdilo, že chce tímto způsobem přimět Poláky ve věku od 18 do 45 let k osvojení zdravého životního stylu, který by vedl ke zvýšení jejich plodnosti.

O problému se prý rozhodlo informovat právě tímto způsobem, aby sdělení "nebylo vulgární a nikoho neurazilo".

Spot, který se na serveru YouTube objevil začátkem listopadu, ale aspoň podle reakcí uživatelů nesklidil velký úspěch.

Čím dál více přibývalo negativních ohlasů v diskusi pod videem. Ministerstvo proto nakonec spot raději z YouTube smazalo.

V Polsku, kde se asi 90 procent z 38 milionů obyvatel hlásí k římskokatolické církvi, evidovaly úřady v roce 2015 porodnost 1,32 dítěte na jednu ženu.

To je po Portugalsku druhá nejnižší hodnota v Evropské unii, přičemž Španělsko a Řecko jsou jen nepatrně lepší. Uvádí to evropský statistický úřad Eurostat.

V Česku porodnost loni stoupla na hodnotu 1,63, což je maximum od roku 1994. Pro dlouhodobé zachování populace je ale potřeba 2,1 dítěte na ženu.

Videa nepomohla ani v Dánsku

Polsko není první zemí, která se snaží v tomto směru apelovat na mladé lidi.

V roce 2014 zveřejnila dánská cestovní kancelář Spies Rejser video s názvem "Udělejte to pro Dánsko!". O rok později připravila obdobnou kampaň "Udělej to pro mámu".

Podle Eurostatu se ale plodnost ve skandinávské zemi zvýšila jen nepatrně. V roce 2013 to bylo 1,67 dítěte na ženu, o dva roky později číslo stouplo na 1,71.