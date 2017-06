Cestou přes Saharu se porouchalo nákladní auto. Zemřelo v něm přes 40 migrantů

před 28 minutami

Více než 40 migrantů ze západní Afriky přišlo tento týden o život poté, co se v Saharské poušti porouchal nákladní vůz, v němž cestovali. Zřejmě zemřeli žízní. Do nejbližší vesnice se podařilo dostat šesti přeživším. Informoval o tom dnes zpravodajský web BBC. Většina migrantů pocházela z Ghany a Nigérie. Neštěstí nepřežilo také pět dětí, včetně tří novorozenců. Šesti lidem se podařilo dojít do nejbližší vesnice, kde nehodu nahlásili úřadům a uvedli, že 44 lidí zemřelo žízní. Po rozsáhlém pátrání nigerské úřady v oblasti Agadez na severu země objevily jejich těla. Přesní počty lidí cestujících přes Saharu nejsou známé, protože velkou část pouště nikdo nemonitoruje.

