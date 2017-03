Česko má problém s diskriminací Romů a korupcí, píše americké ministerstvo

před 4 minutami

Česko má pořád problém s diskriminací Romů nebo s korupcí. Vyplývá to z nové výroční zprávy amerického ministerstva zahraničí o stavu lidských práv ve světě. Dokument hodnotí český politický systém jako "stabilizovanou demokracii", kde jsou ozbrojené a bezpečnostní složky pod účinnou kontrolou civilních úřadů. Volby v Česku jsou pak podle Američanů svobodné a spravedlivé. Washington ale Praze vytýká nedostatečné zapojení početné romské menšiny, a to i do politického života. Zlepšit by se prý měl taky stav přeplněných věznic, korupce nebo dlouhé zadržování migrantů a žadatelů o azyl v detenčních střediscích. Celosvětově dokument píše o obecném zhoršení úrovně lidských práv.

autor: ČTK