Česko je na pokraji karantény, vláda zakročila moc pomalu, píší světová média

Česká vláda se pokouší zpomalit druhou vlnu koronavirové epidemie sérií přísných opatření včetně uzavření restaurací či škol poté, co se země z role evropského premianta dostala až na pokraj druhé celostátní karantény. O nových restrikcích, které kabinet odsouhlasil v pondělí, informovaly agentury Reuters, AP, AFP i DPA.

List The Guardian či server Politico pak upozornily na to, že zatímco na jaře česká vláda na pandemii reagovala rychle a rázně, v létě už ji stoupající statistiky k rozhodným krokům nepřiměly.

"Česká republika si vysloužila chválu za to, jak zpočátku při propuknutí epidemie na jaře situaci zvládla. Jako první evropská země nařídila nošení roušek na veřejnosti a jako první začala s uvolňováním, když se virus dal na ústup. Když ale začala čísla nakažených v srpnu zase růst, reagovala vláda pomalu a jen váhavě přijala omezení teprve ve chvíli, kdy bilance infikovaných překročila tisícovku," napsal server Politico.

"Česká republika je po dramatickém vzestupu počtu případů covidu-19 možná na cestě k druhé celostátní karanténě, přičemž v této zemi epidemie roste nejrychleji v Evropě, jen několik měsíců poté, co byla dávána za příklad jako příběh úspěchu v boji v nákazou," zhodnotil vývoj list The Guardian.

Také britský deník upozorňuje, že Česko koncem června zrušilo téměř všechna omezení, přijatá dříve kvůli šíření koronaviru, ale když se začaly statistiky v srpnu zhoršovat, už je znovu nezavedlo.

"(Premiér) Babiš, který původně zamítl návrhy na znovuzavedení roušek než opět změnil kurz, se pokusil vinu částečně svalit na údajně nespolupracující veřejnost, která podle něj už není tak ochotná držet se pravidel," dodal The Guardian.

Agentury i další média pak upozorňují na znepokojivá čísla, podle nichž je nyní Česko co do rychlosti šíření koronaviru nejhůře postiženou zemí v Evropě. Zatímco ještě na začátku září ČR registrovala kolem 25 tisíc infikovaných, nyní je to už téměř 120 tisíc, uvedla agentura Reuters. Minulý týden pak v Česku mělo za jediný den pozitivní test rekordních 8600 lidí, což je při přepočtu na počet obyvatel takové množství, jako kdyby USA hlásily přes čtvrt milionu nakažených denně, přiblížil čtenářům závažnost situace server Politico.