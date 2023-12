Řehka: "Brutální" komfort Evropy a Čechů. Náš problém není Rusko, ale my samotní

Náčelník generálního štábu Karel Řehka před měsícem navštívil Ukrajinu. Se svým ukrajinským protějškem Valerijem Zalužným a dalšími partnery z bezpečnostních složek řešil vývoj bojů a možnosti toho, jak může Česko napadené zemi pomoci. "Ta nespočívá jen v dodávkách zbraní. Můžeme podporovat rozvoj ukrajinského průmyslu, ale také okupovanou zemi podržet diplomaticky," řekl v pořadu Spotlight.

Zklamání po neúspěšné ukrajinské protiofenzivě přerostlo počátkem listopadu ve veřejný konflikt, když z eseje Zalužného v časopise The Economist začala zahraniční média usuzovat, že se válka s Ruskem dostala do patové situace a může se tak protáhnout na několik let. "V této chvíli se nedá čekat dynamický postup kterékoliv z válčících stran. Generál Zalužnyj a jeho štáb to vidí velmi realisticky. Nikdo z nich tu situaci nepodceňuje," reaguje na vyjádření Řehka s tím, že k rozpohybování situace je potřeba hledat technologický i doktrinální průlom.

Řehka upozorňuje na to, že i když Ukrajinci byli v minulosti v mnoha směrech inovativní, Rusy by Západ podceňovat neměl. "Ukrajinci vědí, že i jejich nepřítel se neustále učí. Navíc má prakticky nekonečný přísun živých sil. Také je velmi schopný v používání elektronického boje a využití bezpilotních prostředků," vysvětluje. Přesto náčelník podotýká, že větší šanci využívat inovativní nástroje v boji vidí na straně Ukrajiny.

Jak dlouho bude válka ještě trvat, šéf české armády odhadnout nedokáže. Je podle něj však zásadní, aby si Česko uvědomilo, že Ukrajinu nesmí za žádnou cenu nechat padnout. "Závisí na tom naše bezpečnost. Dnes máme problém dávat dvě procenta z HDP do obrany. Kdyby Ukrajina padla, bude to zásadně více. Mělo by to velké dopady na mezinárodní pořádek i na to, jak by Rusko přistupovalo k Česku," varuje.

"My máme problém si odepřít kousíček brutálního komfortu, ve kterém žijeme, a o tom to celé je. Pro kolektivní Západ nemůže být Rusko soupeř ve všech ukazatelích, ve všech číslech Rusko prostě není problém, problém je naše vůle a leadership," uzavírá.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:38-4:26 O tom, proč je Česko podle náčelníka generálního štábu v historicky nejlepší bezpečnostní pozici. Co zemi případně hrozí a proč je současně i dlouhodobě náš protivník především Rusko? O čem Řehka mluví, když říká, že se musíme připravovat na nejhorší scénář - na válku vysoké intenzity a velkého rozsahu s technologicky vyspělým protivníkem vybaveným jadernými zbraněmi? Jak si takovou válku představit?

4:26-6:41 Proč podle Řehky může armáda uspět jen díky společenské podpoře? V čem je důležité mít v zemi odolnou společnost a je Česko taková země?

6:41-10:37 Jaké zásoby musí Česko doplňovat? A jakou pozici by mělo v potenciálním střetu s Ruskem? Je takový střet pravděpodobný?

10:37-17:07 Je česká armáda bojeschopná a připravená? Proč je pro armádu podle Řehky důležité, aby cvičení byla realistická a proč se vojáci nemají bát experimentovat a zkoušet staré věci novým způsobem?

17:07-20:25 Není už podle generála Řehky Česko v situaci, kdy by měl být pro všechny povinný nějaký výcvik?

20:25-24:40 Jak může ještě Česko pomoct Ukrajině a proč je důležité pomáhat i v jiných oblastech než jenom v dodávání zbraní. Proč by Řehka aktuální stav války neoznačoval za patovou situaci a kdo podle něj situaci může rozpohybovat dřív?

24:40-27:44 Posílá Evropa a spojenci Ukrajině všechno, co mohou? Jak dlouho si země udrží takhle odmítavý přístup k Rusku a co mají Rusové ve své morálce, co Čechům chybí?