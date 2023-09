Reportáž: Někdo tam čeká. Rusové znají každý centimetr, popisují frontu Ukrajinci

Členové ukrajinské jednotky Spartan popsali, jak vypadají jejich boje proti nepříteli na frontě v Záporožské oblasti. Díky tomu, že Rusové již dlouhé měsíce region okupují, znají podle Ukrajinců každý centimetr tamního terénu. "A proto zaměřují velmi přesně," popisuje ukrajinský voják v reportáži agentury Reuters.

Právě bezprecedentní znalost terénu je pro Rusy největší výhodou, v oblasti navíc vytvořili rozsáhlou síť zákopů a minových polí. Postup ukrajinských jednotek je proto často velmi pomalý. "Pole po poli - to je to, co je potřeba. Není to tak jednoduché. Každý centimetr, každé pole, každý keř - někdo tam čeká," uvádí voják, který používá vojenskou přezdívku Jordan. "A naše jednotky tam musí jít, aby se ujistily, že už tam nejsou nepřátelé, ale jen naši kluci," dodává.

Každý den na frontě se podle něj liší a přináší nové výzvy. Někdy se ukrajinští vojáci ocitají pod palbou ruských řízených raket i každých 15 minut. Dle slov jeho kolegy Stepana ale v jednotce neztrácejí motivaci a stále myslí na lidi, kvůli kterým v bojích nasazují svoje vlastní životy. "Chci, aby to brzo skončilo. Chci se vrátit domů a chci, aby se všichni vrátili domů živí a zdraví, aby se shledali se svými rodinami, příbuznými, rodiči," uvádí Stepan.

V pátek ukrajinské síly ovládly ves Andrijivka jižně od Bachmutu v Doněcké oblasti na východě země, informoval ukrajinský generální štáb. "Dobytí a udržení Andrijivky je důležitý bod na cestě k průlomu na pravém křídle od Bachmutu a klíčem k úspěchu celé další ofenzívy v této oblasti," uvedly k postupu ukrajinské síly.

Rusko se v pátek za pomocí dronů íránské výroby snažilo zaútočit na leteckou základnu Starokosťantyniv v Chmelnycké oblasti, kde má ukrajinská armáda letadla, z nichž odpaluje rakety Storm Shadow. Portál Meduza připomíná, že tyto rakety několikrát úspěšně zasáhly cíle na Ruskem okupovaném Krymu. Šéf správy Dněpropetrovské oblasti Serhij Lysak také informoval, že po ruském nočním ostřelování těžkým dělostřelectvem jsou škody v okolí Nikopolu.

Brigáda Spartan je součástí "útočné gardy", kterou ukrajinské ministerstvo vnitra vytvořilo v prvních měsících tohoto roku před chystanou protiofenzivou. Základy celkem osmi brigád, které se nazývají například Ocelová hranice, Rubiž nebo Burevij, tvoří vojáci a policisté s bojovými zkušenostmi. Do plných stavů je měli doplnit výlučně dobrovolníci.

Varuje vojáky před možnou smrtí. Ukrajinci mají v zákopech speciálního pomocníka: