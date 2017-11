Čechovi hrozí v Kambodži za sex s nezletilou až 10 let vězení. Policie u něj našla hračky i kondomy

před 1 hodinou

Pět až deset let za mřížemi hrozí v případě odsouzení Čechovi, který byl v Kambodži obviněn z pohlavního styku s nezletilou dívkou. Sexuální zneužívání dětí je v Kambodži dlouhodobý problém. Země postupně získala pověst útočiště cizinců, kteří mají zájem o tento druh sexu a kteří zneužívají chudoby místních obyvatel.

Phnompenh - Z pohlavního styku s nezletilou osobou byl v úterý v Kambodži obviněn 46letý Čech, kterého místní policie zatkla v neděli. Hrozí mu pět až deset let vězení, napsal server Khmer Times. Muž prý často navštěvoval rodinu jisté 14leté dívky a rodičům při každé návštěvě nechal 20 až 50 dolarů (440 až 1100 Kč).

Policisté z útvaru pro boj s obchodováním s lidmi a ochranu nezletilých Čecha zadrželi v domě, který si pronajímal ve městě Siem Reap na severozápadě Kambodže. Našli u něj dívčí šaty, hračky, kondomy, digitální fotoaparát a laptop.

"Vyšetřovací soudce provinčního soudu muže poslal do vězení. V případě odsouzení mu hrozí pět až deset let," řekl webu Khmer Times Chea Heng ze zvláštního policejního útvaru. Podle policie podezřelý v uplynulém roce často navštěvoval dům 14leté dívky a usiloval o její adopci. Když získal důvěru rodiny, dívka údajně směla za Čechem docházet do jeho bydliště, kde podle policie docházelo k sexuálnímu zneužívání.

Sexuální zneužívání dětí je v Kambodži dlouhodobý problém. Země postupně získala pověst útočiště cizinců, kteří mají zájem o tento druh sexu a kteří zneužívají chudoby místních obyvatel a donedávna také laxního uplatňování zákonů. Zástupce kambodžské nevládní organizace zabývající se právy dětí k případu zadrženého Čecha řekl, že celá rodina oběti byla mužem "zpracována" a postupně se na něm stala závislou.