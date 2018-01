Bývalý Trumpův poradce Bannon už není šéfem Breitbart News, rezignoval na funkci

před 7 hodinami

Bývalý poradce prezidenta Donalda Trumpa Stephen Bannon odstoupil z funkce šéfa krajně pravicového webu Breitbart News. Stalo se tak nedlouhoo poté, co vyvolala skandál jeho kritická prohlášení v knize novináře Michaela Wolffa "Ohnivá zloba: Uvnitř Trumpova Bílého domu".

Washington - Někdejší hlavní stratég amerického prezidenta Donalda Trumpa Stephen Bannon odstoupil z vedení ultrakonzervativního zpravodajského webu Breitbart News. Svůj krok oznámil týden po zveřejnění knihy kritické k Trumpovi zčásti založené na jeho tvrzeních. Podle listu The New York Times za jeho odchodem stojí vlivná mecenáška republikánů a spolumajitelka serveru Rebekah Mercerová.

"Jsem hrdý na to, jak tým Breitbartu v tak krátkém čase dokázal vybudovat zpravodajskou platformu světové třídy," uvedl v prohlášení na serveru Bannon. Do pozice výkonného ředitele webu se vrátil loni v srpnu krátce poté, co jej Trump zbavil funkce hlavního stratéga. Bannon tehdy prohlásil, že prezidentovi zůstává loajální, avšak postupem času si neodpustil několik kritických prohlášení.

Rozkol bývalých spojenců vyvrcholil minulý týden, kdy vyšla kniha novináře Michaela Wolffa Ohnivá zloba: Uvnitř Trumpova Bílého domu, v níž se Bannon kriticky vyjadřuje k situaci v prezidentském úřadě a k počínání Trumpových blízkých. Prezident na jeho citace reagoval slovy, že když Bannon přišel o místo v Bílém domě, přišel i o rozum, a že jde o snůšku lží.

Bílý dům se poté neúspěšně pokusil zveřejnění knihy, která vzbudila v USA obrovský zájem médií i veřejnosti, zabránit právní cestou.

V nastalém sporu se na Trumpovu stranu postavila většina konzervativních médií a k Bannonovi byly kritické i některé příspěvky na jím vedeném webu.

"Steve je cennou součástí našeho odkazu a my mu vždy budeme vděčni za jeho přínos a za to, čeho nám pomohl dosáhnout," komentoval Bannonův odchod šéf vydavatelství Larry Solov.

Podle NYT za Bannonovým koncem stojí milionářka Mercerová, která mu v roce 2015 finančně pomáhala s knihou kritickou k Billu a Hillary Clintonovým.