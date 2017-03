Bulharsko chce revizi migrační dohody Evropské unie s Tureckem, nefunguje podle něj dobře

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Bulharsko, které sousedí s Tureckem, naléhá na EU, aby přehodnotila svou dohodu s Ankarou o uprchlících. Řekla to v pondělí bulharská viceprezidentka Ilijana Jotovová během diskuse o budoucnosti EU. Tato úmluva podle ní nefunguje, jak Sofia předpokládala - spíš blokuje repatriační dohodu mezi Bulharskem a Tureckem. Z 800 bulharských žádostí o zpětné převzetí migrantů turecké úřady vyhověly pouhým šesti. Evropa potřebuje "zcela novou migrační a azylovou politiku", zdůraznila rovněž viceprezidentka. Poukázala přitom na to, že je sice uzavřená dohoda s Tureckem a zablokovaná takzvaná balkánská cesta, ale migranti se opět přesunuli do Středomoří.

autor: ČTK