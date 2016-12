Řecko kritizuje snahu o obnovu dublinských migračních pravidel. Obsahují chyby minulosti, zdůvodňuje

před 34 minutami

Řecký ministr pro migraci Jannis Muzalas vystoupil proti dublinským migračním pravidlům. Ta by pro Řecko znamenala, že od března příštího roku by ostatní země EU mohly začít migranty vracet zpět na jejich území. Ministr také řekl, že je zapotřebí na ostrovech ve východní části Egejského moře, zahlcených několika tisíci uprchlíků, vybudovat nové, menší tábory pro asi 200 lidí, na nichž by se urychleně vyřizovaly jejich žádosti o azyl.

Atény – Řecký ministr pro migraci Jannis Muzalas kritizoval záměr Evropské komise postupně obnovit dublinská migrační pravidla pro Řecko. To by znamenalo, že od poloviny března příštího roku by ostatní země Evropské unie mohly postupně a za určitých podmínek začít vracet do Řecka migranty, kteří se právě tam poprvé dostali na území EU a pak se přesunuli do jiného státu osmadvacítky.

"Jsme proti Dublinu, který obsahuje chyby minulosti a mechanismus neschopný reagovat na historický příliv uprchlíků," řekl podle agentury AFP ministr. Systém podle něj ponechává neúměrnou zátěž na ty členské země, do nichž migranti vstoupí jako první.

"Pokusíme se vytvořit jednotnou frontu v EU s jinými zeměmi 'prvního příchodu', jako je Itálie, Bulharsko a Malta, abychom opravili nespravedlivé body 'nového' Dublinu," podotkl Muzalas, který se chce kvůli této otázce v polovině ledna sejít se svým italským kolegou.

Muzalas také řekl, že je zapotřebí na ostrovech ve východní části Egejského moře, zahlcených několika tisíci uprchlíků, vybudovat nové, menší tábory pro asi 200 lidí, na nichž by se urychleně vyřizovaly jejich žádosti o azyl. Dodal, že se již podařilo zabezpečit před zimou všechny přítomné, kteří bydlí ve stanech nebo obytných kontejnerech.

V Řecku je přes 60 tisíc uprchlíků, kteří do země dorazili v posledním roce a půl, z toho asi 15 400 na ostrovech.

autor: ČTK