Jezdí za nimi do Kalifornie turisté z celého světa. Lesní požáry ale nyní ohrožují 2000 sekvojovců obrovských včetně největšího stromu planety. Jde o největší živé organismy, z nichž některé jsou více než 3000 let staré. "Znepokojuje mě, že o ně přicházíme, protože jestli existuje strom, který díky silné kůře zvládne požár, tak je to právě sekvojovec," říká botanik Garrett Dickman.

1:11 Bude stačit omotat obra fólií? Největší strom planety ohrožují plameny. | Video: Asociated Press, Reuters

Jeden z požárů v září zničil desítky sekvojovců, což naznačuje znepokojivý trend. Hasiči mají strach i o největší strom na světě. Kmen Generála Shermana obalili u země hliníkovou fólií, aby se k němu nedostaly žhavé uhlíky.



V polovině září se plameny přiblížily do vzdálenosti zhruba 115 metrů od tohoto gigantického stromu, který je vysoký 84 metrů. V roce 2002 byl objem jeho kmene asi 1487 m³, což z něj udělalo největší strom podle objemu. Jednou ze slabin sekvojovců je jejich koruna. Pokud oheň dosáhne na horní větve, může to mít fatální následky - a v oblasti stále zuří lesní požáry.