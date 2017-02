AKTUALIZOVÁNO před 31 minutami

Budapešť se vzdá kandidatury na pořádání letní Olympiády v roce 2024. Podle agentury Reuters to potvrdil ve středu mluvčí maďarské vlády Zoltan Kovacs po setkání prezidenta Viktora Orbána a primátora města Budapešti Istvána Tarlóse s maďarským olympijským výborem. Plány Orbánova kabinetu na uspořádání her dlouhodobě kritici označovali za megalomanské. Podle nich by pořádání her křehkou maďarskou ekonomiku zadlužilo. Vznikla také petice požadující referendum, na níž se shromáždilo více než čtvrt milionu podpisů. O kandidaturu se tak nyní utká Los Angeles a Paříž. Mezinárodní olympijský výbor vybere organizátora letos v září.





autor: Zahraničí