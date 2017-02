Maďarský pokus získat olympiádu v roce 2024 je ohrožen. Odpůrci sebrali dost podpisů pro referendum

před 3 hodinami

Budapešť se možná neutká v souboji o pořádání olympijských her v roce 2024 s Paříží a Los Angeles. Nevládnímu Hnutí Momentum se podařilo sesbírat přes čtvrt milionu podpisů na vyhlášení referenda o případném konání her v maďarském hlavním městě. Primátor Budapešti István Tarlós řekl, že pokud se obyvatelé města v referendu vysloví proti organizaci her, tak město zváží, že od kandidatury ustoupí. Plán vlády premiéra Viktora Orbána považují odpůrci za přehnaný především proto, že by křehkou maďarskou ekonomiku zadlužilo.

Budapešť - Více než čtvrt milionu podpisů získalo maďarské nevládní Hnutí Momentum, což je dostatek na to, aby úřady v Budapešti musely vyhlásit referendum o uvažované organizaci olympiády v roce 2024. O místě jejího konaní se bude rozhodovat letos na podzim.

Proti Budapešti po odstoupení Hamburku a Říma kvůli obavám z vysokých nákladů kandiduje Los Angeles a Paříž. Hnutí Momentum je proti organizaci her především proto, že by už tak křehkou maďarskou ekonomiku zadlužilo. Plán vlády premiéra Viktora Orbána považují za přehnaný, podle některých odhadů by hry stály až osm procent maďarského ročního HDP. Svým způsobem ale vláda i opozice prostřednictvím sporu o olympiádu vedou kampaň před dalšími parlamentními volbami, které se mají konat v roce 2018.

"Je stále nejasné, zda vláda kandidaturu opravdu celou svojí vahou podporuje. I když už utratila desítky milionů dolarů za kampaň," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz Miklós Hajnal, jeden z vůdců Hnutí Momentum, které se chce stát novou opoziční politickou silou.

Primátor Budapešti a člen vládní strany Fidesz István Tarlós o víkendu řekl, že pokud se obyvatelé města v referendu vysloví proti organizaci her, tak město "vážně zváží", že od kandidatury ustoupí.

Aktuálně.cz: Máte nějaký výpočet nákladů a zisku pro Maďarsko na základě skutečné reality posledních olympiád? Je možné maďarskou kandidaturu s něčím srovnat?

Miklós Hajnal: Náklady na pořádání her v posledních padesáti letech byly vždy vyšší než bylo plánováno. Jediné čistě ziskové byly ty v Los Angeles - ty ale kandidovaly sami a měly lepší vyjednávací pozici. Vzhledem k velikosti Budapešti a Maďarska jsou nejlepším srovnáním Atény: ekonomiky, které nejsou dost velké, utrpí víc a relativní břemeno, které ponesou, je vyšší.

Jak moc je téma tlačeno do médií a veřejné diskuse maďarskou vládou?

Reklamy a slogany se dají najít po celé Budapešti a na internetu. Vláda utratila za kampaň už miliony dolarů. Je to velmi jednoduchá kampaň ve stylu "zvládneme to", její součástí jsou někteří maďarští držitelé zlatých medailí.

Téma se ale stalo důležité až poté, co my jsem začali s naší kampaní - v minulém měsíci to bylo na sociálních sítích nejdiskutovanější téma. Nezávislá média uveřejnila několik článků o našem hnutí a naší kauze. Na druhé straně, státní televizní kanál M1 o nás mlčel. Naštěstí průzkumy ukazují, že většina lidí teď o naší kampani slyšela - a názor veřejnosti se posunuje správným směrem.

Je snaha získat olympiádu jen vládní předvolební kampaň nebo je to vážně míněný pokus hry opravdu získat?

Názor, že vláda opravdu o získání her usiluje, je často zpochybňován. Na papíře se zdá, že ano. Podepsala jménem státu záruku, která je bianco šekem pro Mezinárodní olympijský výbor v případě, že náklady budou vyšší než je odhad. Ve skutečnosti se snaží téma nekomentovat a i přes pozvánky do debat některých největších médií nepřišel nikdo. A ani s námi nemluvili během třicetidenní doby, kdy jsme museli sebrat podpisy. Je nezodpovědné podat takový návrh na organizaci bez toho, aniž byste se zeptali lidí.

Získali jste dost podpisů?

Do soboty, kdy končila lhůta, jsem získali 266 151 podpisů. Pro vyhlášení městského referenda je potřeba 138 tisíc. Poslední průzkumy ukazují, že názor veřejnosti se změnil jak na to, zda se referendum má konat a zda máme od kandidatury ustoupit. Většina je nyní pro referendum a pro to, aby Budapešť nekandidovala. A není to jen věc obyvatel hlavního města. Až naše podpisy předáme městu, tak musíme pečlivě sledovat jejich ověřování.

Jak vaše hnutí vzniklo? Podporují ho nějaké opoziční strany?

Neformálně se nás devět zakladatelů dalo dohromady v roce 2015. Jen jsme organizovali debaty. Když už nás bylo 150, tak jsme z toho udělali formální organizaci, registrovali se a vytvořili pracovní skupiny, které se zabývají jak různými politickými tématy, tak organizací. V kampani jsme měli zhruba 1600 aktivistů, kteří sbírali podpisy a vysvětlovali náš plán.

Nepodporuje nás žádná opoziční strana, ani s žádnou nespolupracujeme. Pro kampaň na odmítnutí olympiády jsme pouze opoziční strany vyzvali, aby také sbírali podpisy, protože to je nadstranické téma. Nechceme s žádnou existující stranou vytvářet koalici. Tyhle strany své stoupence zklamaly ve volbách v roce 2014 a neukázaly, že by se nějak změnily. Pokud budou takto pokračovat, tak je zklamou v roce 2018 znovu. (Naráží hlavně na to, že maďarská opozice je velmi roztříštěná, osobně rozhádaná a neschopná spolupráce - pozn. red.)

Máte tedy politice plány, které jdou za rámec odmítnutí olympijských her?

Ve všech našich veřejných vystoupeních jsme to říkali jasně: toto není hnutí postavené na jednom tématu. Chceme do politiky přinést více aktivismu, chceme tlačit na místní témata a změnit naši zkorumpovanou politickou kulturu. K tomu potřebujeme mluvit s mnoha lidmi v celé zemi - chceme získat z první ruky svědectví o kritickém stavu našich veřejných služeb a spolu s různými komunitami navrhnout jejich řešení. Logisticky a politicky se připravujeme na volby v roce 2018.

autor: Martin Ehl