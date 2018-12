Britská vláda pohrdá parlamentem, tvrdí poslanci. Chtějí vidět právní analýzu brexitu

před 1 hodinou

Dolní komora britského parlamentu přijala opoziční návrh usnesení, podle kterého vláda pohrdá parlamentem. Důvodem kroku je to, že kabinet dosud nezveřejnil plné znění právního stanoviska k dohodě o odchodu Británie z Evropské unie. Podle britských novinářů je to vůbec poprvé, co poslanci shledali, že se vláda, potažmo její členové, dopustila pohrdání zákonodárným sborem.

Hlasování o usnesení prohrál menšinový kabinet premiérky Theresy Mayové poměrem 311 hlasů ku 293. Okamžitě po této porážce, podle mnohých ponižující, vláda informovala, že úplnou právní analýzu brexitové dohody zveřejní. V pondělí publikovala jen asi 50stránkové shrnutí tohoto dokumentu, což pobouřilo opozici, protože ta si zpřístupnění celého stanoviska v listopadu vynutila jiným úspěšným hlasováním ve sněmovně. Britský ministr spravedlnosti Geoffrey Cox v pondělí zkrácenou verzi analýzy prezentoval před poslanci a neochotu zveřejnit celé znění zdůvodňoval tím, že by tento krok poškozoval národní zájmy. Vláda žádala, aby se věcí údajného pohrdání parlamentem nejdříve zabýval jeden z výborů Dolní sněmovny, její návrh ale neuspěl, načež poslanci v tomto ohledu rozhodli sami. Britská média uvádějí, že kabinet premiérky Mayové se stal prvním v dějinách Británie, který byl shledán vinným z pohrdání parlamentem. Pro opoziční labouristy představuje výsledek významné vítězství a podle hlavní politické zpravodajky BBC Laury Kuenssbergové zároveň ukazuje, že Mayová v parlamentu nedisponuje spolehlivou většinou. Kvůli sporu o právní stanovisko k "rozvodové dohodě" s EU byl o několik hodin odsunut začátek rozpravy o tomto dokumentu, který bez souhlasu britského parlamentu nemůže vláda ratifikovat. Diskuse měla začít už ve 14:00 SEČ a naplánovaná je na dobu osmi hodin. Nejspíše se tak protáhne až do středečního rána.