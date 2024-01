Konzervativcům hrozí drtivá prohra. Lákají na tvrdý postoj k migraci, ale nestačí to

Británii v druhé polovině roku čekají volby. Konzervativcům hrozí, že je po skoro 25 letech u moci drtivě prohrají. Strana, kterou od roku 2019 vede už třetí lídr, se potýká s vnitřní krizí. Voliče se snaží zlákat tvrdým postojem vůči legální i ilegální migraci, přesto hrozí, že se vláda rozpadne.

Poslanci britské dolní sněmovny ve středu hlasovali o sporném migračním zákonu. Žadatele o azyl z celého světa, kteří se do ostrovního státu dostanou nelegálně, umožní posílat do Rwandy. I přes divokou debatu a spory uvnitř strany návrh nakonec prošel. Proti zákonu protestovaly desítky vládních poslanců, nakonec pro něj ale nezvedlo ruku jen 11 z nich, uvádí stanice BBC. Nyní zamíří do horní komory parlamentu, tedy do Sněmovny lordů.

Zákon, který už dříve jako nelegální zamítly britské soudy, je v rozporu s mezinárodními zákony včetně Evropské úmluvy o lidských právech, jíž je Spojené království signatářem.

Přijatá legislativa, kterou sněmovna schvalovala již poněkolikáté v nové verzi, štěpil vládní stranu konzervativců premiéra Rishiho Sunaka. Paradoxně ne proto, že by se části strany nelíbilo, že je protizákonný, nýbrž si někteří poslanci přáli, aby byl ještě přísnější. Dva vysoce postavení členové strany na své funkce v úterý rezignovali právě kvůli tomu, že zákon není tvrdší.

Pro mnoho konzervativců je zákon o Rwandě klíčový. "Během tří let se pokoušíme o třetí zákon, a pokud neuspěje, bude to 'třikrát a dost'," popsal pro stanici LBC bývalý ministr a současný konzervativní poslanec Jonathan Gullis. Podle dalších straníků na základních parametrech zákona panuje shoda a poslanci se dohadovali pouze kvůli maličkostem.

Největší prohra od roku 1997

Toryové náladu ve straně řeší i kvůli upadajícím preferencím. Například průzkum agentury YouGov, který minulý týden zveřejnil konzervativní list The Telegraph, přisuzuje ve volbách drtivou výhru opozičním labouristům a konzervativcům naopak ztrátu nejvíce hlasů za posledních více než 30 let.

Podle předvolebního šetření, kterého se zúčastnilo 14 tisíc lidí, si konzervativci udrží pouze 169 křesel, zatímco labouristé pod vedením Keira Starmera se dostanou k moci s 385 křesly. Současná vládní strana by tedy získala méně než polovinu křesel ve srovnání s opozicí, které se v dolní komoře parlamentu s celkem 650 křesly bude pohodlně vládnout. Uvádí to deník The Telegraph, který k průzkumu zveřejnil analýzu.

Podle listu konzervativce ohrožuje také nová silně pravicová strana Reform UK, kterou založil euroskeptik a jeden ze strůjců brexitu Nigel Farage. Ta by podle průzkumu sama žádné poslance nezískala, ve skoro stovce klíčových okrsků by ale mohla sebrat voliče konzervativcům, kteří by tak o křesla přišli.

Někteří konzervativci proto chtějí, aby se strana posunula ještě více doprava a voliče získala zpět. Podle jiných členů partaje je ale takové uvažování chybné. Podle nich není vůbec jasné, zda by potenciální voliči nové strany jinak vůbec konzervativce volili.

Vyděsit vládní konzervativce

"V podstatě jde o směšně průhledný pokus vyděsit konzervativní poslance, aby na základě stejně bláznivého tvrzení, že imigrace a progresivní ideologie jsou pro voliče důležitější než ekonomika a zdravotnictví, stranu táhli ještě více doprava. Tragédií je, že by to mohlo vyjít," uvedl pro list The Guardian politolog Tim Bale z Univerzity Královny Marie v Londýně.

Podle některých odhadů může být výhra labouristů ještě drtivější, než uvádí průzkum. Mohlo by se tak jednat o vůbec největší obrat ve voličských preferencích od konce druhé světové války, podotýká server The Independent.

Ačkoliv se konzervativci snaží voliče zlákat stále tvrdšími postoji, podle analytiků si netroufnou vystupovat tak silně proti premiérovi Sunakovi jako proti jeho předchůdcům Liz Trussové nebo Borisi Johnsonovi. Pokud by totiž revolta ve straně přerostla udržitelnou míru, nevybrali by si znovu nového předsedu, ale podle stanov by se již rovnou konaly nové volby vzhledem k tomu, že jsou plánované na letošek. A ty se strana snaží oddálit.

Parlamentní volby může premiér svolat kdykoliv během roku. Slíbil, že to bude v druhé polovině, analytici očekávají, že v říjnu. To dává vládní straně ještě čas, aby některé ze svých voličů získala zpět. Odborníci ale upozorňují, že jim nepřeje složitá ekonomická situace, rozpadající se zdravotnický systém nebo následky brexitu.

