Iráčan, který nastražil bombu v londýnském metru, je vinný z pokusu o vraždu, rozhodl soud

Soud stanoví výši trestu pro 18letého Iráčana příští týden. Útok se stal v londýnské stanici metra Parsons Green minulý rok v září.

Londýn - Britský soud uznal vinným z pokusu o vraždu 18letého Iráčana, který loni v září odpálil podomácku vyrobenou bombu v londýnském metru. Výbuch zranil tři desítky lidí. Podle agentury AP výši trestu soud stanoví příští týden. Mladíkovi hrozí až doživotní pobyt za mřížemi.

Ahmad Hasan se podle soudu pokusil zabít lidi, kteří loni 15. září během dopravní špičky cestovali metrem do centra Londýna. Součástí výbušného zařízení, které vyrobil, byly i šrouby, hřebíky, nože a šroubováky, které měly podle obžaloby způsobit co největší škody.

Osmnáctiletý muž, kterého zadrželi v přístavním městě Dover den po události, vinu u soudu odmítl. Tvrdil, že bombu vyrobil, nechtěl ji prý ale odpálit.

Iráčan přišel do Británie jako uprchlík v roce 2015, do země se dostal z Francie na kamionu, který projel tunelem pod Lamanšským průlivem. Před útokem podal žádost o azyl a žil u pěstounské rodiny.

Podomácku vyrobená bomba, která zčásti vybuchla ve stanici metra Parsons Green, zranila třicet lidí. Pokud by ovšem fungovala, jak Iráčan zamýšlel, zranila by podle prokurátorky mnohem více lidí a některé by pravděpodobně i zabila.

Británie se loni stala terčem několika teroristických útoků. Nejtragičtějším byl květnový sebevražedný útok v multifunkční hale v Manchesteru, při kterém zahynulo 22 návštěvníků koncertu zpěvačky Ariany Grande.

Pět lidí se stalo už v březnu obětí teroristického útoku na Westminsterském mostě a u parlamentu v Londýně. Osm lidí zahynulo v červnu při atentátu na mostě London Bridge a na Borough Market. Dva týdny nato zahynul jeden člověk, když dodávka najela do davu muslimů u mešity v městské části Finsbury Park na severu Londýna. Posledním loňským útokem byla právě exploze ve vlaku londýnského metra.

Video: Policie zveřejnila video z výbuchu na Parsons Green. Ukazuje paniku, která propukla po útoku