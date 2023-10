Hrozí regionální válka. Tyto faktory rozhodnou, jak ničivý bude střet v Pásmu Gazy

Izraelská pozemní ofenziva do Pásma Gazy je v současné situaci již nevyhnutelná, míní britská analytička Nomi Bar-Yaacovová. Podle ní ale takový útok pak může vyústit v ničivou regionální válku. "Bude z toho obrovská humanitární a politická katastrofa," uvádí v rozhovoru pro agenturu Associated Press.

Před případnou pozemní ofenzivou je podle ní důležité shromáždit mezinárodní koalici spojenců, kteří budou spolupracovat s Izraelem a také s těmi, již povedou dialog s Hamásem. "A to tak, aby se na ně udržel tlak, usilovalo se o záchranu co nejvíce rukojmích, vytvořil se humanitární koridor a vyměnili se rukojmí za vězně v izraelských věznicích," uvádí ve videu v úvodu článku. "To vše ale musí velmi opatrně vyjednat třetí strany," dodává.

Pokud se tak nestane, Izrael se podle ní bude dostávat na mezinárodním poli do izolace a každá další minuta invaze bude ústit v lidskou katastrofu. "Náklady pro obyvatele Gazy, Západního břehu Jordánu, pro Palestince v obou oblastech, pro Izrael i pro celý region pak budou nesmírně vysoké. Politické náklady budou taktéž obrovské," podotýká analytička z prestižního politického institutu Chatham House.

Spouštěčem regionální války na Blízkém východě by se podle ní mohl stát i útok na Izrael ze strany libanonského islamistického hnutí Hizballáh. To ale ještě vyčkává, jak se situace v Gaze bude nadále vyvíjet. Jakmile by se ale skupina do války zapojila, přidala by se k ní podle analytičky i řada dalších aktérů v regionu.

"Pravděpodobně by došlo i k útokům na Židy a Izraelce po celém světě," míní Bar-Yaacovová. "Jakmile totiž jednou válku zahájíte, je velmi těžké vědět, jak skončí. Může se velmi rychle stočit jedním směrem. Je mnohem těžší válku ukončit než zabránit jejímu podnícení," podotýká.

