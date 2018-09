Britové znají jména Rusů, kteří útočili na Skripala. V hotelu našli stopy po novičoku

Britské úřady vydaly na ruské občany Alexandra Petrova a Ruslana Boširova evropský zatykač.

Londýn - Britové označili dvojici Rusů, kteří měli letos v březnu jedem novičok otrávit bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dceru. Státní zástupce oznámil, že má dostatek důkazů na to, aby z toho zločinu obvinil ruské občany Alexandra Petrova a Ruslana Boširova.

Na oba muže ve věku okolo 40 let byl vydán evropský zatykač, informovala agentura Reuters. Britské úřady ale nebudou usilovat o jejich vydání do Británie, protože "ruská ústava nepovoluje vydávání ruských občanů", uvedla prokuratura.

Vyšetřovatelé jsou přesvědčení, že Rusové do Velké Británie odcestovali na pravé doklady, ale falešná jména. Do Londýna přicestovali z Moskvy 2. března a do ruské metropole se vrátili 4. března.

V jejich hotelovém pokoji byly nalezeny stopy novičoku, dodala britská protiteroristická jednotka. Podle šéfa londýnské protiteroristické policie Neila Basua zřejmě bojovou látku do Británie dopravili v lahvičce na voňavku.

Útok na Skripala a jeho dceru Juliji se odehrál v březnu v jihoanglickém Salisbury. Dvojice, kterou našli v bezvědomí v centru města, byla v kritickém stavu. Později se oba z otravy zotavili.

Následně v červnu ve městě Amesbury, asi deset kilometrů od Salisbury, se zhroutili a byli převezeni do nemocnice pětačtyřicetiletý Charlie Rowley a o rok mladší Dawn Sturgessová. Ta později zemřela.

Laboratorní testy prokázaly, že oba se také otrávili novičokem. Podle Rowleyho našli lahvičku, o které si mysleli, že je od parfému. Obsahovala však "stejnou toxickou látku, která byla nalezena v biologických vzorcích a ve vzorcích z okolního prostředí vztahujících se k otravě Sergeje Skripala," uvedla nyní Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW).

Rusko podíl na útoku na Skripalovy popírá. Prezident Vladimir Putin po summitu se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem v Helsinkách řekl, že britská obvinění jsou nepodložená. "Nikdo nepředložil žádné důkazy. Je to stejné jako obvinění, že se Rusko vměšovalo do amerických voleb," řekl.