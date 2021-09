Foto: Británii ovládla benzinová panika. Po brexitu chybí řidiči na přepravu paliva

Fotbalisté Sparty do 19 let v úvodním utkání 1. kola Youth League, která je mládežnickou obdobou Ligy mistrů, podlehli v Budapešti MTK 1:3. Odveta je na programu 20. října.

Pražané prohrávali už od páté minuty po gólu Vasvariho. Za čtvrt hodiny odpověděl Šilhart, jenže za pět minut si domácí zásluhou Vancse vzali vedení zpátky. Stejný hráč pak okamžitě po změně stran stanovil konečné skóre. Prohru hostů mohl v 85. minutě zkorigovat kapitán Vydra, jenže penaltu neproměnil.

Po prvním kole následuje ještě druhé, z něhož se osm vítězů kvalifikuje do play off, kde se připojí k osmi týmům, které v základní skupině obsadí druhé místo. České maximum v Youth League drží Příbram, která v sezoně 2015/16 došla do osmifinále.