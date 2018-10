Nadávají jim, dívce vyryli na tělo svastiku. V Brazílii přibylo útoků na homosexuály

Brazílie bude mít už brzy nového prezidenta. Velké šance má krajně pravicový Jair Bolsonaro, jehož příznivci si před druhým kolem voleb vybrali za terč homosexuály. Některým "jen" nadávají, jiné i fyzicky napadají.

São Paulo - Když byla Crisnando Limová, lesbická studentka z brazilského města Teresina, na cestě do místního supermarketu, přepadli ji dva muži. Mimo jiné jí řekli: "Jestli Bolsonaro vyhraje, začneme mlátit homosexuály." Naráželi tak na favorita prezidentských voleb v Brazílii, krajně pravicového Jaira Bolsonara.

Limová měla štěstí, v jejím případě šlo jen o výhrůžky. S blížícím se druhým kolem voleb, které se koná v neděli, se situace v největší jihoamerické zemi vyostřuje.

Podle informací nezávislé investigativní agentury Agência Publica bylo během pouhých tří dní po prvním kole prezidentských voleb spácháno celkově 56 násilných činů. Podporovatelé Bolsonara měli na svědomí rovných 50, z toho dvě třetiny mířily proti homosexuálům.

Třiašedesátiletý Bolsonaro první kolo voleb, které se konalo před třemi týdny, vyhrál. V Brazílii je známý svými výroky na adresu homosexuálů. Řekl například, že by raději měl svého syna mrtvého, než aby se stal homosexuálem. Taky tvrdí, že za homosexualitu může nedostatek bití při výchově.

Za rostoucí násilí ale Bolsonaro odmítá převzít zodpovědnost. Brání se, že on sám byl během volební kampaně pobodán.

Raději odejdou ze země

"Situace je velice komplikovaná. Zdá se, že mnoho lidí si najednou vylévá zlost na ulicích," říká pro list Diário de Notícias Filipe Marquezin, který žije v největším brazilském městě São Paulu. Jako zakladatel sportovního klubu pro LGBTQ+ (lesby, gaye, bisexuály a transgender osoby) má strach. Jeho tréninky se pořádají ve večerních hodinách a členové klubu pak odcházejí domů sami.

Marquezin také připouští, že stále více homosexuálů uvažuje o emigraci, pokud Bolsonaro vyhraje. "Neříkám, že všichni, ale někteří o tom hodně mluví," dodává.

Také podle brazilského tisku už nejde jen o výhrůžky a pokřiky davu, ale přímé útoky. Známý je například případ 19leté lesbické dívky z města Porto Alegre. Tu útočníci přepadli a vyryli jí na břicho hákový kříž. V Belo Horizonte na jihovýchodě země zase napadli mladou transsexuální dívku, kterou zbili a popálili cigaretami.

"Jeho (Bolsonarovi) voliči se najednou cítí oprávnění takhle se chovat," vysvětluje zvýšenou míru útoků lesba Para Casalettiová, která žije 350 kilometrů severně od São Paula a živí se jako designérka. I ona tvrdí, že kvůli slovním projevům Bolsonara se mnohem více bojí vyjít na ulici.

Násilí se účastní i policie

Oběťmi útoků ale nejsou jen homosexuálové. V saopaulském baru byl hned po prvním volebním kole zabit tanečník Romualdo da Costa. Útočník a současně příznivce Bolsonara ho podle serveru El Comercio pobodal, protože mu řekl, že hlasoval pro kandidáta levicové Strany pracujících Fernanda Haddada. Právě on postoupil s Bolsonarem do finálního kola voleb.

Britský list The Guardian zase zmiňuje případ ženy, která v São Paulu malovala na zeď portugalský nápis "ele não" (v překladu "on ne"). Za to ji policisté údajně zbili a hodili nahou do cely. Odmítli ji pustit na svobodu, dokud neřekne "ele sim", tedy "on ano".

Ele não je kampaň, kterou proti Jairu Bolsonarovi spustily brazilské ženy na sociálních sítích.

Ostatně i "Tropický Trump", jak se Bolsonarovi někdy přezdívá s odkazem na amerického prezidenta, při své kampani sází na sociální sítě. Na Facebooku má přes pět milionů sledujících.

Sám se staví do role bojovníka vůči establishmentu a otevřeně sympatizuje s bývalým vojenským diktátorským režimem. Slibuje také, že zatočí s korupcí a zločinem. Poslední předvolební průzkumy dávají Bolsonarovi velkou šanci na vítězství.

