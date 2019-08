Bratislavské fiasko. Polovinu sdílených koloběžek lidé po pár dnech rozkradli

⛔ Pár príkladov toho, čo sa robiť nemá! Áno, stalo sa, že sa niektorí z našich spoluobčanov rozhodlo prisvojiť si naše kolobežky. Doplatili na to! 👎 Už 5 zlodejov sedí za mrežami z 25 prípadov krádeží. Verte nám, neoplatí sa vám to! 🙌 (Mimochodm, nechýba nám ani jedna.) ☝️ Všetky naše kolobežy sú totiž vybavené bezpečnostným systémom, vďaka ktorému vieme presne v čase určiť, kde sa naše kolobežky nachádzajú. Dokonca aj to, či je kolobežka zaparkovaná, spadnutá, opretá o niečo a pod. A vás, všetkých ostatných by sme chceli 🙏 poprosiť o spolupatričnosť. V prípade, ak vidíte spadnutú kolobežku, postavte ju, ak vidíte že sa niekto snaží kolobežku ukradnúť, nahláste to na čísle 158. 🤝 Starajme sa jeden o druhého, aby sme tu mali krajšie a lepšie mesto! 🤗 Ďakujeme vám všetkým! ✌️ Hop on and ride! 🛴