Směr kritizuje českou policii, že nestíhá schvalování atentátu. Rakušan se ohradil

Úřad slovenské vlády ve středu vyjádřil znepokojení nad "informací", že výroky schvalující květnový atentát na slovenského premiéra Roberta Fica považuje česká policie za projev svobody slova. S tvrzením úřad přišel v prohlášení, v němž nespecifikuje, odkud takovou informaci má. Dříve ve středu českou policii z nestíhání autora výroků nařkl také poslanecký klub Ficovy strany Směr-SD.

České policejní prezidium už v reakci na vyjádření Směru-SD sdělilo, že policie je vázána příslušnými právními předpisy. Ministr vnitra Vít Rakušan kritiku z Bratislavy označil za nevhodnou.

Úřad vlády v Bratislavě uvedl, že se znepokojením přijal informaci, že "česká policie považuje hrubé a neuctivé schvalování atentátu na slovenského předsedu vlády Roberta Fica za projev svobody slova, byť při výrocích vlastních občanů kritizujících Ukrajince už tuto míru pochopení pro svobodu projevu neměla".

Česká policie uvedla, že některá oznámení ohledně vyjádření týkajících se atentátu stále vyhodnocuje a že vždy stíhá jednání naplňující podstatu trestného činu. Podle dřívějších vyjádření se zabývala nejméně dvěma internetovými příspěvky schvalujícími střelbu na Fica. Ministr vnitra Vít Rakušan na středeční vývoj reagoval slovy, že policie je apolitická, kritiku ze Slovenska má za nevhodnou.

Dříve během středy postup české policie ohledně výroků týkajících se Fica kritizoval za poslanecký klub Směru-SD kromě jiných jeho člen a bývalý slovenský policejní prezident Tibor Gašpar. Využil k tomu mimo jiné příspěvek na internetu šéfa českého mimoparlamentního uskupení PRO Jindřicha Rajchla, který rovněž zveřejnil reakci české policie na svůj podnět. Policie napsala, že v prozkoumávaných výrocích jde o vlastní vyjádření uživatele sociálních sítí, "které lze podřadit pod svobodu projevu".

"Napsat o Robertu Ficovi, že to prase bylo třeba zastřelit, je podle české policie úplně v pořádku. Vyjadřuji zhrození a rozčarování, kam jsme se dostali. Začíná se politizovat i v české policii, je to smutné," řekl Gašpar. Odmítl, že by kritikou postupu české policie zasahoval do záležitostí Česka.

K věci se ve středu vyjádřil i slovenský prezident Peter Pellegrini, který při návštěvě Prahy uvedl, že reakce slovenských politiků chápe. Na společné tiskové konferenci s českou hlavou státu Petrem Pavlem se však sám ke kritice nepřipojil a řekl, že postup české policie mu nenáleží hodnotit.

"K politickým komentářům se zpravidla nevyjadřujeme a ani v tomto případě nebudeme činit výjimku. Ve svých postupech jsme pevně vázáni trestním zákoníkem a trestním řádem a je nemyslitelné, že bychom z nich vybočovali," napsalo v reakci na kritiku od strany Směr-SD české policejní prezidium. Dodalo, že vylučuje politické zadání či podléhání tlakům.

Útočník v polovině května střílel na Fica z bezprostřední blízkosti, když slovenský premiér po výjezdním jednání vlády v Handlové přišel na místní náměstí pozdravit občany. Podle dostupných informací Fico při útoku utrpěl pětinásobný průstřel tenkého střeva a měl zraněnou také ruku a nohu. Z nemocnice byl propuštěn po zhruba dvoutýdenní hospitalizaci.

Vicepremiér a ministr obrany Robert Kaliňák ve středu řekl, že průběh Ficovy rehabilitace je v některých okolnostech uspokojivý, ale v jiných zase komplikovanější. Podle něj by se Fico mohl se členy vlády setkat na přelomu června a července. Tento termín návratu k pracovním povinnostem dříve odhadl i sám Fico.