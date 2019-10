Johnson chce předčasné volby, pokud mu parlament nevyhoví ohledně rychlého brexitu

Britská vláda stáhne prováděcí zákon o brexitové dohodě a bude místo jeho prosazování usilovat o předčasné volby, pokud večer poslanci odmítnou její harmonogram legislativního procesu. V dolní komoře parlamentu, kde se odpoledne zákon začal projednávat, to uvedl premiér Boris Johnson.

Lídr opozičních labouristů Jeremy Corbyn oznámil, že jeho strana nepodpoří dojednané podmínky brexitu ani plán dalšího postupu při schvalování ratifikačního zákona.

O opatření, které by převedlo obsah brexitové dohody do britského práva, budou poslanci poprvé hlasovat kolem 20:00 SELČ. V této fázi pouze dají najevo, zda v principu souhlasí s vládním návrhem, neboť ještě nebude možné projednávat pozměňovací návrhy. Média očekávají, že touto první zkouškou by zákon mohl projít, ihned by ale následovalo ještě problematičtější hlasování o extrémně krátkém schvalovacím harmonogramu, který vláda naplánovala.

"Jestliže parlament odmítá umožnit uskutečnění brexitu a místo toho prosadí svou a rozhodne, že se všechno odsune do ledna nebo možná i dál, za takových okolností… s velkou lítostí musím říct, že by (prováděcí) zákon musel být stažen a museli bychom se posunout… k parlamentním volbám," prohlásil před poslanci Johnson.

Média předtím s odvoláním na nejmenované zdroje z premiérova týmu informovala, že vláda plánuje ukončit projednávání ratifikačního zákona, pokud v úterý neprosadí svůj plán a Evropská unie následně navrhne odklad brexitu do 31. ledna. Johnson prohlásil, že nedopustí "další měsíce tohohle". Podle komentátorů tedy zároveň nechal otevřenou variantu s kratším odkladem.

Předčasné volby se Johnson opakovaně snažil vyvolat už minulý měsíc poté, co parlament proti jeho vůli prosadil zákon namířený proti brexitu bez dohody. Jeho záměr ale neměl potřebnou podporu dvou třetin poslanců Dolní sněmovny.

"Prosadíme-li tuto (brexitovou) dohodu a legislativní opatření, budeme moci otočit list a umožnit tomuto parlamentu a této zemi, aby se začaly uzdravovat a sjednocovat," prohlásil na úvod rozpravy Johnson. Navržený zákon podle premiéra umožní Británii opustit Evropskou unii na konci měsíce, tedy už za devět dní.

Britská média předpovídají, že neúspěch vlády by nejspíše znamenal definitivní konec varianty odchodu z unie bez dalšího odkladu. O ten už Johnson na základě zákona z minulého měsíce požádal o víkendu, zbytek EU ale s reakcí čeká na vývoj v britském parlamentu.

