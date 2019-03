Bylo to jako rodeo. Automat poslal boeing do střemhlavého letu, ukazuje vyšetřování

Francouzští vyšetřovatelé v úterý zveřejní záznamy z černých skříněk etiopského letadla, které se 10. března zřítilo krátce po startu z Addis Abeby. Zemřelo 157 lidí.

Ze střípků, které už pronikly do médií, je ale zřejmé, že nehoda stroje Boeing 737 MAX 8 má shodné rysy s pádem letounu stejného typu v Indonésii loni v říjnu. Ten nepřežilo 189 lidí. Podobnost potvrdil před týdnem i francouzský úřad pro bezpečnost civilního letectví (BEA).

Společný je především jeden klíčový jmenovatel. Automatický systém pro stabilizaci dával pilotům špatné informace o výšce a rychlosti stroje. Obě letadla - jak to patřící společnosti Lion Air loni v říjnu, tak to ve službách Ethiopian Airlines tento měsíc - měla po startu příliš velkou rychlost. Systém je poslal do střemhlavého letu.

Posádky nedokázaly v časové tísni problém odstranit. Let připomínal rodeo, protože stroj se pohyboval trhavě nahoru a dolů.

Německý list Süddeutsche Zeitung se nyní pokusil zrekonstruovat obě havárie za pomoci bývalých pilotů a leteckých expertů. Analýzu nazval příznačně "Člověk proti palubnímu počítači". V obou případech člověk prohrál.

"Alláh je velký"

Let Lion Air 610 z Jakarty na ostrov Bangka nedaleko Sumatry, 29. října 2018, čtvrt na sedm ráno místního času. Boeing se odlepil od startovací plochy přesně v 6:20 a okamžitě měl problémy. Vyplývá to z černých skříněk, které zanalyzovala indonéská vyšetřovací komise. Výsledky zatím oficiálně nezveřejnila.

Kapitán se ptal řídicí věže, v jaké výšce se jeho letadlo doopravdy nachází. Zjistil, že stroj klesá místo toho, aby stoupal. Oznámil proto věži, že nemá situaci pod kontrolou. Mezitím letadlo nabralo rychlost 700 kilometrů za hodinu.

Kapitán i druhý pilot se snažili v manuálu zjistit, co dělat, ale nahrávka ukazuje, že byli dezorientovaní a neměli ponětí, co se děje.

Snažili se zvednout letadlo, ale nešlo to. Znovu a znovu klesalo. Zoufalý let skončil po dvanácti minutách agónie v moři. Cestující přitom museli vědět, že stroj má vážný problém. Záznam černých skříněk se zastavil přesně v čase 6:31 a 54 sekund.

"Alláh je velký," byla poslední slova druhého pilota.

Letoun nešel otočit

Let Ethiopian Airlines číslo 302 z Addis Abeby do Nairobi skončil už po šesti minutách a vše ukazuje na to, že posádka měla úplně stejné problémy jako o půl roku dříve ta indonéská. Vysoká rychlost v malé výšce a klesání namísto stoupání. Stroj narazil do země šedesát kilometrů od Addis Abeby tak silně, že mnoho těl nebylo možné identifikovat.

Kapitán letu už tři minuty po startu žádal řídicí věž o povolení vrátit se na letiště, ale nedokázal stroj obrátit. Agentura Reuters uvádí, že posádka havarovaného boeingu byla nezvykle mladá. Kapitánovi bylo sedmadvacet let, druhému pilotovi pětadvacet.

Vedení společnosti Ethiopian Airlines nicméně během víkendu oznámilo, že firma Boeing neinformovala piloty dostatečně o "agresivním softwaru", který způsobil, že se předek letadla naklonil prudce dolů.

Co se týká indonéské společnosti Lion Air, ta v posledních dnech přiznala, že její stroj, který spadl loni 29. října, měl o den dříve stejné problémy. Let z Jakarty na ostrov Bali ale zachránil pilot, který zrovna neměl službu a v kokpitu byl jen náhodou. Poradil kolegům, ať vypnou systém a vyrovnají letadlo ručně. Společnost stroj přesto nasadila druhý den znovu.

Podívejte se na animaci havárií dvou Boeingů 737 MAX 8: