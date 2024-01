Bizarní nehoda na Slovensku. Šéf vládní strany emotivně vysvětlil zničení semaforu

Martin Vančo/SME

Místopředseda parlamentu a šéf Slovenské národní strany (SNS) Andrej Danko se v neděli poprvé obsáhle vyjádřil k nehodě, kterou způsobil minulý týden v noci ze čtvrtka na pátek. "Zkoušel jsem nové vozidlo, mrzí mě to, stydím se. Pokud by to mělo oslabit koalici, druhý den za to ponesu odpovědnost," řekl.

Danko zdemoloval svým autem semafor v bratislavské čtvrti Dúbravka a z místa nehody ujel. Policie ho vypátrala podle olejové skvrny, která vedla k jeho garáži. Na místě činu zůstala tabulka s registrační značkou vozu. Kauzu v neděli detailně popsal slovenský deník SME. Řidiči, kteří způsobí dopravní nehodu, jsou ze zákona povinni ohlásit ji policii a vyčkat na místě do příjezdu policisty, nebo se na místo okamžitě vrátit. "Jsem stará škola, myslel jsem si, že když způsobím škodu do 3990 eur (asi 98 tisíc korun), je to škodní událost, ne dopravní nehoda," hájil se Danko. Místo nehody, kde šéf slovenské SNS Andrej Danko zdemoloval semafor. | Foto: Profimedia Předseda SNS uvedl, že se v pondělí dostaví na bratislavský magistrát a škodu ve výši 1500 eur (37 tisíc korun) zaplatí. Dodal, že je připraven nést jakékoliv případné následky. "Pokud mi bude nařízeno zametat Dúbravku, budu ji zametat od rána do večera," řekl. Dankovo vystoupení v televizi bylo místy velmi emotivní. Oznámil, že bude prvním Slovákem stíhaným za zničení semaforu. Hájil se tím, že po nehodě odjel domů, protože potřeboval ošetřit svá zranění, která nechtěl specifikovat. Později pouze dodal, že jsou vážná. Není přitom jasné, zda vyhledal lékařskou pomoc. Druhý den ráno již natočil video z poslanecké kanceláře, kde o nehodě hovoří. Dankova nehoda také vyvolala podezření, zda neřídil pod vlivem alkoholu. Policie ani ministerstvo vnitra zatím nepotvrdily, zda policisté Dankovi později dali dýchnout. Slovenský politik tvrdí, že se podrobil dechové zkoušce s výsledkem nula promile. "Alkohol jsem nepil. Mám vlastní ochranku, kdybych pil, zavolal bych je," řekl. Místopředseda slovenské sněmovny a šéf SNS Andrej Danko | Foto: TASR/Profimedia Předseda nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko Michal Šimečka vyzval policii a ministerstvo vnitra, aby Dankovo tvrzení potvrdily. Předseda poslaneckého klubu hnutí Slovensko (dříve OLaNO) Michal Šipoš o víkendu v pořadu Sobotní dialogy tvrdil, že Danko byl údajně agresivní vůči policistům. "Šipoš a Matovič (slovenský expremiér a šéf hnutí Slovensko) nehorázně lžou, jak sami vědí," reagoval předseda SNS. Související Nejsme proruští, patříme do EU. Jen jsme se chtěli odlišit, otáčí místopředseda Směru Nejsem taková hyena Opozice chce předsedu SNS odvolat z funkce místopředsedy parlamentu navzdory jeho vysvětlením. Požaduje, aby Danko nesl politickou odpovědnost za porušení zákona. Ten ze své funkce zatím odstoupit neplánuje, ale jak podotýká deník SME, nemusí to mít tak snadné. Otázkou je, zda ho jeho koaliční partneři podpoří. "Pokud se potvrdí, že předseda SNS a místopředseda Národní rady byl účastníkem dopravní nehody a nechoval se tak, jak se má podle zákona chovat každý občan při dopravní nehodě, tak je to samozřejmě i otázka vyvození politické odpovědnosti," řekl v pátek předseda parlamentu a druhé nejsilnější vládní strany Hlas Peter Pellegrini. Danko si v neděli postěžoval, že ho Pellegrini hodil přes palubu. "Lidsky mě to mrzí, ale chápu jeho postoj, protože jsem avizoval svoji kandidaturu na prezidenta," dodal. Volby slovenské hlavy státu se budou konat v březnu, Pellegrini má oficiálně potvrdit svou kandidaturu tento týden. Ak politik spôsobí dopravnú nehodu, má počkať na políciu. Nie utiecť z miesta činu. Ústavní činitelia musia ísť verejnosti príkladom, nie ukazovať, že sú kvôli svojim funkciám nad zákonom. Pán Danko by mal teraz zo svojho zlyhania jednoznačne vyvodiť zodpovednosť. — Michal Šimečka (@MSimecka) January 12, 2024 Šéf SNS dále uvedl, že další místopředseda parlamentu Peter Žiga z Hlasu je obviněný z korupce, což je podle něj závažnější než poničení semaforu. "A já nejsem taková hyena, abych mu (Pellegrinimu) řekl, ať nominuje jiného místopředsedu," prohlásil. Místopředseda Hlasu Richard Raši v pořadu Na tělo uvedl, že Dankovi věří, že nepil. Hlas podle něj nebude tlačit na jeho odstoupení z funkce místopředsedy parlamentu, dokud policie celý případ nevyšetří. Danko zcela nevyloučil, že by nakonec z postu sám odstoupil. Bude o tom jednat v pondělí na předsednictvu SNS. Chce se také sejít s poslaneckým klubem strany a koaličními partnery. "Cítím odpovědnost za to, aby se Sulík (předseda opoziční strany Svoboda a Solidarita), Matovič a liberální sluníčkáři nevrátili k moci," řekl s odkazem na někdejší slovenskou vládu, v jejímž čele stál Matovič, a pak zřejmě neplánovaně dodal, že i proto jde do prezidentského klání. Související Ficova pomsta naplno začala. Po měsíci u moci ruší úřad zabývající se korupcí Hlavně stabilita vlády Podle listu SME Andrej Danko v pořadu RTVS pronesl řadu rozporuplných výroků. Není například jasné, jak vážně svou kandidaturu myslí. Připustil, že bude ještě jednat s exministrem spravedlnosti a neúspěšným prezidentským kandidátem Štefanem Harabinem. "Pokud zjistím, že nemám silný národní hlas, podpořím jiný silný národní hlas," řekl. Několikrát se také vyjádřil na adresu Petera Pellegriniho, ale oproti předchozím týdnům, kdy na něj otevřeně útočil, byl nyní smířlivější. SNS prý původně nabídla předsedovi Hlasu podporu jeho kandidatury bez podmínek, ale ten ji odmítl. Později strana výměnou za podporu požadovala otevření koaliční smlouvy. Chtěla ministerstvo hospodářství nebo post předsedy parlamentu. Danko si o Pellegrinim myslí, že má v řadě otázek příliš liberální názory. Vyčítá mu také, že se během vlády OLaNO nepřipojil k protivládním demonstracím, které organizovaly strany Směr a SNS. "Z profesního hlediska si s ním podám ruku. Kampaň nesmí ohrozit stabilitu vlády," připustil. Danko očekává, že Směr, Hlas a SNS budou vládnout i po prezidentských volbách.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!