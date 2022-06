Bitva o Severodoněck a Lysyčansk vrcholí. Ukrajinské velitele čeká těžké rozhodnutí

Bitva o blízko sebe ležící města Severodoněck a Lysyčansk vrcholí. Ve státní televizi to řekl poradce ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovyč, podle kterého „tato fáze vypadá z vojenského hlediska děsivě“.

Jak se ukrajinské posily dostávají do Severodoněcku? Musejí přeplout řeku, jít pěšky a jet autobusem. V chemičce Azot je pak čekají těžké boje s Rusy. | Video: Reuters

Poradce Arestovyč přirovnal situaci v klíčové bitvě o Donbas k 18. kolu boxerského zápasu. "Strana, která tam pošle dva dělostřelecké prapory, ten boj vyhraje. Uvidíme, kdo je pošle. Kdo je má, to ví jen vojenské velení na obou stranách," dodal poradce.

Ukrajinci zveřejnili záběry, jak se dostávají jejich vojáci od chemičky Azot. Tu v Rusy téměř obsazeném Severodoněcku ještě jejich jednotky brání. Vojáci se kvůli zničeným mostům musejí do města dostávat na loďkách přes řeku Severní Doněc, pak pochodovat pěšky a do chemičky dojet autobusem. V Azotu pak podstupují ostré boje, ve kterých nepřítel používá těžké dělostřelectvo.

Rusové se zároveň pokouší o obchvat a blíží se k Lysyčansku, který leží přes řeku na západ od Severodoněcka. Jak píše americká CNN, ukrajinští vojenští velitelé stojí před nezáviděníhodnou volbu. Mohou bránit město blok po bloku proti obrovské palebné přesile - nebo se mohou stáhnout a zaujmout nové obranné pozice více na západě.



Děsivá fáze může brzy skončit odříznutím "kapsy"

Obrana města by nevyhnutelně znamenala těžké ztráty jak mezi vojáky, tak mezi tisíci civilisty, kteří se zde stále ukrývají. Ruské bombardování města - stejně jako sousedního Severodoněcku - je do značné míry nevybíravé, píše CNN.

Navíc může dojít k odříznutí zásobovacího koridoru podél silnice T1302 do Bachmutu, čímž budou ukrajinské jednotky obklíčeny. Na některých místech se ruské jednotky postupující z jihu nacházejí v okruhu pěti kilometrů od silnice.

Americký Institut pro studium války ve svém nejnovějším hodnocení podle CNN uvádí, že se Lysyčansk nachází na vyšším místě než okolní oblasti a ukrajinské síly by pravděpodobně byly schopny nějakou dobu - možná i týdny - zadržet Rusy a působit jejich jednotkám ztráty.

Lysyčansk by se ale podle institutu mohl stát druhým Mariupolem. Tím, že by obránci města "odsávali" ruské jednotky, by pravděpodobně ulevili tlaku na jiných frontách, například v okolí Slovjansku. Pro ukrajinskou armádu je dilema naléhavé. Jak se "kapsa" v Luhanské a Doněcké oblasti, kterou brání, zmenšuje, možnost taktického ústupu na nové obranné linie nemusí trvat dlouho.