Smilujte se nad migranty, vyzvala Trumpa biskupka. Odporný tón, omluvte se, reagoval

Biskupka americké episkopální církve Mariann Edgarová Buddeová při inaugurační bohoslužbě požádala Donalda Trumpa o soucit s menšinami i imigranty. Prezident označil biskupku za "radikálně levicovou a jeho tvrdou odpůrkyni". Dodal, že "přivedla svou církev do světa politiky velmi nevlídným způsobem", její tón nazval "odporným" a požaduje omluvu.

Washingtonská biskupka Mariann Edgarová Buddeová sloužila mši, která se konala první den po Trumpově inauguraci. "Prosím vás o slitování, pane prezidente," obrátila se Buddeová na Donalda Trumpa, který seděl společně s manželkou Melanií v první řadě. "Kdysi jsme všichni byli v této zemi cizinci," pokračovala biskupka.

Nově inaugurovaný prezident využil první hodiny v úřadě k podpisu několika exekutivních příkazů zaměřených na ilegální migranty. Zrušil také programy na podporu rozmanitosti, rovnosti a začlenění (DEI) a nařídil federálním úřadům uznávat pouze dvě pohlaví.

"Ve jménu Boha vás žádám, abyste se smiloval nad lidmi v naší zemi, kteří se nyní bojí. V demokratických, republikánských a nezávislých rodinách jsou gayové, lesby a transgender děti, z nichž některé se bojí o své životy," apelovala Edgarová Buddeová na Trumpa.

Donald Trump i jeho blízcí byli z projevu viditelně rozrušeni. Viceprezident J. D. Vance několikrát pozvedl obočí, zatímco Trump koukal k zemi. Prezident bohoslužbu později označil za ne moc dobrou a nudnou. Ostřeji se do biskupky pustil na sociální síti Truth Social, kde napsal: "Přivedla svou církev do světa politiky velmi nevděčným způsobem. Měla odporný tón." Ona a její církev by se mu měli omluvit, napsal prezident ve středu.

Buddeová po bohoslužbě řekla agentuře AP, že Trumpa nepovažuje za svého nepřítele. "Věřím, že můžeme nesouhlasit s respektem, předkládat své myšlenky a nadále stát za přesvědčením, které nám bylo dáno, aniž bychom se uchylovali k násilí v projevu," dodala.

Pětašedesátiletá biskupka Buddeová je první ženou v čele washingtonské episkopální diecéze, kterou vede od roku 2011. Před přesunem do Washingtonu strávila téměř dvě desetiletí jako rektorka episkopálního kostela svatého Jana v Minneapolisu. Je absolventkou Rochesterské univerzity ve státě New York a vyrůstala částečně v New Jersey a částečně v Coloradu.

Mohlo by vás zajímat: "Úpadek Ameriky skončil." Trumpovy nejvýraznější výroky při prezidentské inauguraci (21. 1. 2025)