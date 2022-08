Biskup zamlčel hrůzné přiznání. Agresora odhalilo až video na druhém konci světa

Pětiletou holčičku sedm let sexuálně zneužíval její otec, který své činy zaznamenal i na video. O všem řekl svému biskupovi z mormonské církve. Ten ale se situací nic nedělal a zneužívání utajil. Na násilníka přišli náhodou až na druhém konci světa.

Tehdy pětiletou holčičku MJ z USA začal sexuálně zneužívat její otec. Pokračoval v tom dalších sedm let, během kterých do zvrhlých hrátek zapojil i svou druhou mladší dceru. O svých činech, které si zároveň i nahrával na video, stejně jako o své závislosti na pornografii, se Paul Adams zmínil svému biskupovi z Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Biskup, který byl zároveň rodinným lékařem, se řídil zásadami církve a zavolal na takzvanou "linku pomoci". Tu církevní představitelé označují za poradnu. Telefonát ale nic nezměnil a zneužívané dívce nepomohl.

Církev radila vše zatajit

Právníci mormonské církve, kteří linku pomoci obsluhují, biskupovi Johnu Herrodovi poradili, aby nevolal policii ani úředníky sociálně-právní ochrany dětí a místo toho zneužívání tajil. "Řekli mi: 'Rozhodně nemůžete nic dělat,'" uvedl později biskup.

Biskup nadále asi rok Paulu Adamsovi radil se situací. Přivedl dokonce i jeho manželku v naději, že zakročí a dětem pomůže. Ta ale nic neudělala. Do případu se zapojil i další biskup. I on ale po poradě s církevními představiteli záležitost utajil. "Prostě dovolili, aby se to dělo dál. Řekli: 'Hej, vyloučíme jejího otce z církve'. Nepřestalo to. 'Nechme je podstoupit terapii'. Nepřestalo to," uvedla později zneužívaná MJ, které je nyní 16 let.

Na zneužívání se přišlo na Novém Zélandu

Mezitím v roce 2016 zatkla policie na druhém konci světa - na Novém Zélandu 47letého muže kvůli obvinění z dětské pornografie. V jeho mobilním telefonu našla video stažené z internetu, na kterém třicetiletý muž znásilňuje devítiletou dívku. Novozélandská celní služba podle přízvuku poznala, že je muž z USA. Nakonec se podařilo vypátrat jeho totožnost. V roce 2017 Paula Adamce zatkli agenti Národní bezpečnosti. A to bez pomoci církve.

Tři děti z Adamsovy rodiny nyní žalují Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů a několik jejích členů, včetně biskupů Herroda a Mauzyho, kteří o zneužívání věděli. Církev obviňují z nedbalosti a spiknutí s cílem zakrýt sexuální zneužívání dětí.

Paul Adams spáchal sebevraždu ve federální vazbě v roce 2017 dříve, než mohl byl souzen. Jeho manželka Leizza Adamsová se k obvinění ze sexuálního zneužívání dětí nepřiznala a odseděla si dva a půl roku ve státním vězení. Tři z Adamsových dětí odešly žít ke členům Leizzovy širší rodiny do Kalifornie. Zbylých tří se ujaly místní rodiny.