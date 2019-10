Bílý dům mě připravil už o pět miliard dolarů, tvrdí Trump

Americký prezident Donald Trump službou vlasti v Bílém domě přišel až o pět miliard dolarů (115 miliard korun). Řekl to novinářům s tím, že kdyby měl možnost se znovu rozhodnout, nezaváhal by ani chvilku a opět si vybral práci pro Spojené státy, napsala agentura Reuters.

Odhad Trumpova jmění se podle Forbesu či Bloombergu pohybuje okolo tří miliard dolarů (68 miliard korun), přesná částka ale známa není.

"Jestli tratím dvě miliardy dolarů, pět miliard dolarů, nebo méně, to je úplně jedno. Je mi to jedno," řekl Trump. "Dělám to pro tuto zemi, dělám to pro lidi," dodal.

Sumu, kterou by mohl vydělat, kdyby nebyl prezidentem, Trump před novináři zmínil v souvislosti se summitem skupiny nejvyspělejších zemí světa G7. Chtěl ho totiž v červnu 2020 hostit ve svém floridském golfovém resortu Trump National Doral poblíž Miami. Demokraté tento záměr kritizovali a Trumpa obvinili ze zneužívání prezidentského úřadu. Prezident se následně této myšlenky vzdal.

V pondělí na twitteru označil svůj resort za nejlepší místo, kde by se vrcholná schůzka mohla konat, nebýt odporu krajně levicových demokratů, kteří sami nic nedělají. Zdůraznil, že by areál poskytl zdarma. To následně zopakoval i novinářům, že zatímco mohl ušetřit daňovým poplatníkům peníze, bude muset najít jiné místo konání. "Nemyslím si ale, že najdu něco stejně tak úžasného či dobrého," dodal.

Doral jako místo summitu G7 se ale nelíbil ani mnohým republikánům, jak poznamenávají americká média. Kritici Trumpova nápadu především upozorňovali na to, že by to bylo v rozporu s ústavou, konkrétně pak s ustanoveními o služebních požitcích. Ty stanoví, že prezident za svou práci dostává řádné kompenzace a že žádnou jinou odměnu navíc dostat nemůže, zapovězeno má i přijímání darů a odměn od zahraničních vlád bez souhlasu Kongresu. To by podle některých bylo v případě summitu v prezidentově resortu porušeno. Trump novinářům zmíněná ustanovení označil za pokrytecká.