Biden před volbami do Kongresu promlouvá k mladým, Trump varuje před "tyranií levice"

Americký prezident Joe Biden i jeho předchůdce Donald Trump se v neděli na poslední chvíli snažili získat hlasy voličů před úterními volbami do Kongresu. Biden na univerzitě ve státě New York hovořil o možnostech a síle mladé generace. Trump na Floridě varoval před "sílící tyranií levice" a přiživoval debatu o své možné opětovné kandidatuře do úřadu v roce 2024, uvedly zahraniční agentury.

"Pokud půjdete všichni k volbám, demokracie bude zachráněna. To není vtip," řekl Biden studentům univerzity Sarah Lawrencové v New Yorku. "Pro vaši generaci je to chvíle, aby ji (demokracii) bránila, chránila a zvolila si ji," dodal demokratický prezident, který si pro své vystoupení vybral půdu, která historicky podporovala Demokratickou stranu, poznamenává agentura AFP.

Biden přijel podpořit guvernérku Kathy Hochulovou, která čelí nebývale tvrdému tlaku republikánského protikandidáta Leeho Zeldina. Demokratku na poslední chvíli podpořilo několik význačných spolustraníků včetně exprezidenta Billa Clintona, viceprezidentky Kamaly Harrisové nebo bývalé ministryně zahraničí Hillary Clintonové, píše BBC.

Ostrou kritiku v Bidenově projevu sklidili republikánští kandidáti, kteří jsou podle něj "odpírači voleb". "Znají jen dva výsledky voleb: buď vyhráli, nebo tvrdí, že byli podvedeni," cituje z Bidenova projevu agentura AP.

Trump v Miami na Floridě ve více než hodinovém projevu tvrdil, že Bidenovi demokraté vedou zemi ke "komunismu" a varoval, že za demokratů by se USA mohly "proměnit v komunistickou Kubu nebo socialistickou Venezuelu". Žádal voliče, aby odmítli "radikální levicové maniaky". Výslovně se obracel i k hispánským voličům, "náruč Republikánské strany je vám otevřená," cituje Trumpa stanice BBC.

Na setkání přišel Trump v červené kšiltovce, která byla i jedním ze symbolů jeho prezidentské kampaně. Trump zatím oficiálně nepotvrdil, že bude opět kandidovat, ale v neděli svým stoupencům řekl, že to "nejspíš bude muset zopakovat" a ať se "těší na novinky".

Biden i Trump využívají poslední dny před volbami k oslovení nerozhodnutých voličů. Demokratická strana ale pečlivě volí, kde Biden vystoupí a vyhýbá se státům, kde je těsný rozdíl v odhadech volebních výsledků. Podle průzkumu agentury Reuters/Ipsos z úterý totiž schvaluje Bidenův pracovní výkon pouze 40 procent Američanů a jeho vystoupení by tak mohlo být kontraproduktivní, poznamenává agentura.

Bidenová v Texasu promluvila k věřícím

První dáma Jill Bidenová v neděli navštívila Texas, stát s převahou republikánů. "Volba toho, kdo povede naši komunitu, je jedním ze způsobů, jak můžeme žít svou víru," řekla věřícím v baptistickém kostele na Wheeler Avenue v Houstonu, píše Reuters. V pondělí pojede Bidenová podpořit do Virginie kongresmanku Jennifer Wextonovou.

Trumpa na jeho setkání v Miami přišel podpořit floridský republikánský senátor Marco Rubio. Na akci naopak nebyl republikánský guvernér Floridy Ron DeSantis, který je všeobecně považován za Trumpova nejvážnějšího vyzyvatele v boji o stranickou nominaci do prezidentských voleb, píše AP. DeSantis se setkal se svými příznivci v jiné části státu, držel se ústředních témat své předvolební kampaně, včetně brojení proti povinnému očkování proti covidu-19 a vyhnul se přímé konfrontaci s Trumpem.

Kampaň v arizonském Phoenixu narušil nález obálky s podezřelým bílým práškem ve štábu republikánské kandidátky na guvernérku Kari Lakeové. Na místě zasahovala policie a hasiči, obsah obálky prověřují a nikdo nemá zdravotní obtíže, píše AP.

Američané budou v úterý hlasovat o novém složení celé Sněmovny reprezentantů a třetiny Senátu, a také o guvernérech 36 států a tří teritorií. Průzkumy naznačují, že Bidenovi demokraté mohou přijít o kontrolu nad oběma kongresovými komorami. To by mělo zásadní dopad na Bidenovu schopnost prosazovat zákony a zároveň by to mohlo přímo ovlivnit, zda se Trump rozhodne za dva roky opět kandidovat na post prezidenta. Otázkou také je, jak by případná převaha republikánů v Kongresu ovlivnila americkou vojenskou pomoc Ukrajině.