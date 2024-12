Bidenovo nečekané rozhodnutí. Milost poradcům prostě oznámil, hlavní vliv měla rodina

Ačkoliv prezident Joe Biden sliboval, že bude respektovat nezávislou americkou justici, a opakovaně tvrdil, že svého syna Huntera neomilostní, v závěru svého mandátu učinil přesný opak. O víkendu svému dítěti udělil téměř absolutní milost, která nemá obdoby. V posledních měsících na něj v této věci tlačila hlavně rodina.

Na začátku minulého týdne se Biden sešel se svou ženou Jill a synem Hunterem ve vypůjčeném rekreačním objektu s výhledem na přístav Nantucket, aby s nimi probral rozhodnutí, které ho trápilo několik měsíců, popisuje deník New York Times.

Rodina chtěla Huntera osvobodit již několik měsíců, ale v poslední době na Bidena doléhaly vnější tlaky, když sledoval, jak nově zvolený prezident Trump vybírá do své administrativy loajální lidi, kteří slibují politickou a právní odplatu Trumpovým nepřátelům. Tedy i Bidenovi a jeho rodině.

Biden už se s Trumpem od jeho listopadového zvolení setkal v Bílém domě. Poslouchal, jak si zvolený prezident stěžuje na to, že je proti němu současné ministerstvo spravedlnosti zaujaté. Trump byl stíhán hned v několika kauzách, které se týkaly vynesení tajných dokumentů, finančních podvodů, volebních podvodů i znásilnění. Trump ale Bidena podle lidí, kteří jsou se situací obeznámeni, dosluhujícího prezidenta překvapil, když projevil soucit, že ministerstvo šlo i po Bidenově rodině.

Hunter Biden se stal prvním dítětem úřadujícího amerického prezidenta, které bylo odsouzené za trestný čin. Koncem tohoto měsíce si měl vyslechnout rozsudek ve dvou federálních případech, upozorňuje stanice BBC. V červnu ho porota v Delaware uznala vinným z toho, že při nákupu pistole lhal ve formuláři o užívání drog. Na rozsudek čekal také v druhé kauze, kde v září přiznal vinu ve federální kauze, která se soustředila na to, zda v letech 2016 až 2019 platil dostatečné daně.

Strach ze závislosti

V první kauze mu hrozilo 25 let vězení a v druhé 17 let. Odborníci pro New York Times ale uvádějí, že by pravděpodobně dostal mnohem nižší trest a oba tresty si odpykal souběžně. Pro Bidena bylo ale nepředstavitelné, že by jeho syn musel do vězení nastoupit.

"Je čas to všechno ukončit," řekl Biden v sobotu pozdě večer během telefonátu s několika vysoce postavenými spolupracovníky, aby jim sdělil své rozhodnutí. O radu už je nežádal, rozhodnutí učinil sám v rodinném kruhu.

Prezident je přesvědčen, že jeho syn byl takto přísně souzen jen proto, že je jeho synem. "Žádný rozumný člověk, který se podívá na fakta Hunterových případů, nemůže dojít k jinému závěru, než že Hunter byl vyčleněn jen proto, že je můj syn - a to je špatně," řekl Biden.

"Byla zde snaha zlomit Huntera - který je již pět a půl roku střízlivý, a to i navzdory neutuchajícím útokům a selektivnímu stíhání. Ve snaze zlomit Huntera se pokusili zlomit mě - a není důvod se domnívat, že to tady přestane. Už toho bylo dost," dodal. Právě obavy, že by jeho syn znovu začal užívat drogy, poté co mnoho let se závislostí zápasil, byla rozhodující.

Široká milost

Milost je navíc extrémně široká. Týká se všeho, co Hunter Biden od roku 2014 mohl udělat nebo udělal. Nic z této doby už se nyní nesmí na federální úrovni vyšetřovat. Nejedná se o první případ, kdy prezident omilostnil osobu sobě blízkou.

Republikán Trump v roce 2020 omilostnil Charlese Kushnera, tchána své dcery Ivanky. Kushner byl v roce 2004 odsouzen ke dvěma letům vězení za obvinění zahrnující daňové úniky, trestné činy související s financováním volební kampaně a ovlivňováním svědků. V roce 2001 zase demokrat Bill Clinton omilostnil svého mladšího nevlastního bratra Rogera Clintona za trestný čin související s kokainem, který se datuje do roku 1985.

V obou případech získaly milost osoby, které si již odpykaly trest. Prezident Biden zasáhl do případu svého syna ještě před vynesením rozsudku.

Jednu z nejvíce sporných prezidentských milostí udělil Gerald Ford svému předchůdci Richardu Nixonovi v roce 1974, která se týkala činů, k nimž došlo během aféry Watergate. Ford tehdy tvrdil, že se snaží uzdravit a znovu sjednotit národ.

Otec na prvním místě

Americké média hodnotí, že Biden tímto jediným rozhodnutím zahodil více než 50 let práce jako zodpovědný politik oddaný Spojeným státům a nakonec se rozhodl být více otcem, který chrání své děti. I o ně se staral více než 50 let, poté co jeho žena a malá dcera nepřežily autonehodu a jeho dva synové skončili v nemocnici. Podle Bidenových nejbližších poradců ale bylo jeho veřejným vyjádřením navzdory jasné, že strach o Huntera nakonec zvítězí.

Rozhodnutí kritizuje také mnoho prominentních demokratů. Senátor Gary Peters z Michiganu to označil za "nevhodné využití moci". Republikánka Marie Gluesenkampová Perezová z Washingtonu uvedla, že Biden učinil špatné rozhodnutí: "Žádná rodina by neměla stát nad zákonem," řekla.

A senátor Michael Bennet z Colorada prohlásil, že to "dále podkopává víru Američanů, že soudní systém je spravedlivý a rovný pro všechny", cituje ho server Politico.

John Morgan, dlouholetý sponzor demokratů, řekl, že podle něj prezident pociťoval obrovskou vinu za Hunterovy právní problémy. "Joe Biden má svého syna hluboce rád a přišel už o dvě děti a první manželku," řekl pan Morgan. "Jeho rozhodnutí se nedá obhájit, pouze vysvětlit. Otcovská láska je tak silná, že je ochoten snášet kritiku, která se na něj valí."

