Biden má první vyzývatelku. Autorka knih o osobním rozvoji o něm říká, že dělá málo

"Chystám se použít lásku k politickým účelům," slibovala Marianne Williamsonová před posledními prezidentskými volbami. Spisovatelka a aktivistka nakonec z demokratických primárek odstoupila a do poslední chvíle podporovala Bernieho Sanderse. Primárky i samotné volby ale vyhrál Joe Biden, kterého Williamsonová tento týden vyzvala na volební souboj.

Americké prezidentské volby proběhnou v roce 2024, ale už nyní začínají předvolební kampaně. Republikáni bojují mezi sebou o nominaci strany, mezi nimi třeba bývalý prezident Donald Trump nebo bývalá velvyslankyně při OSN Nikki Haleyová. Zato demokraté většinově podporují současného prezidenta Bidena.

Stále ovšem čekají, jak se k obhajobě křesla vyjádří sama hlava státu. Je totiž zvyklostí, že pokud stávající prezident znovu kandiduje, jeho straníci ho plně podpoří.

Biden, kterému je 80 let a už nyní je nejstarším prezidentem v historii země, se má vyjádřit na jaře a zatím to vypadá, že kandidovat skutečně bude. A to i přesto, že podle průzkumů by si většina voličů strany přála, aby demokraté nominovali jiného člověka.

Je zde ale jedna demokratka, která se chce Bidenovi postavit. O příštím víkendu svou kampaň oficiálně zahájí sedmdesátiletá Marianne Williamsonová.

Jako první chce navštívit New Hampshire a Jižní Karolínu, což jsou jedny z prvních klíčových států, kde se o nominaci stranického kandidáta hlasuje. Politička plánuje také zamířit do Ohia do města East Palestine, kde nedávno došlo k vlakové tragédii a vylití chemikálií.

"Prezident Biden se snaží pomoci lidem přežít v nespravedlivém systému. Demokratický prezident by měl ale dělat mnohem víc," řekla v nedělním rozhovoru pro deník Washington Post.

Není to složité, ale zkorumpované

"Musíme lidem nabídnout víc než jen zmírnění jejich stresu. Musíme nabídnout zásadní ekonomickou reformu. Nic jiného než tohle republikány v roce 2024 neporazí," pokračuje Williamsonová.

Spisovatelka, která je také duchovní rádkyní populární moderátorky Oprah Winfreyové, je známá svými knihami o osobním rozvoji a ezoterice. Tituly Čas zázraků - nový střední věk, Kouzelná láska nebo Návrat k lásce se ve Spojených státech staly bestsellery a vyšly i v českém překladu. V roce 1989 také založila Projekt andělé potravin, neziskovou organizaci, která vozí jídlo lidem s nemocí AIDS a HIV pozitivním.

Samozvaná progresivní demokratka oznámila pět hlavních bodů své kampaně: všeobecná zdravotní péče, bezplatné vysokoškolské vzdělání, placená rodinná dovolená, bezplatná péče o děti a vyšší minimální mzda. Když kandidovala posledně, navrhovala také zaplatit reparace potomkům amerických otroků.

S řadou jejích současných návrhů souhlasí i prezident Biden, ale podle Williamsonové je prosazuje příliš mírně a málo tlačí na Senát, který mu je blokuje. Prezident by podle ní měl rázněji zakročit i proti těžbě ropy, ale být mírnější třeba v otázkách povinného očkování.

"Američané se naučili očekávat příliš málo," uvedla. "Říká se jim: 'Je to složité.' Ne, není to složité. Je to zkorumpované. Američané byli obelháváni a teď se probouzejí."

Od své poslední neúspěšně kampaně se toho podle svých slov hodně naučila. Pochopila, že americká politika se nedělí na levici a pravici, ale na ty, kteří moc mají, a ty, kteří ji nemají, prohlásila na stanici Fox News. Chce tak bojovat proti politické elitě.

Ministerstvo míru

Williamsonová také velmi kritizuje zapojení USA do světových konfliktů od války ve Vietnamu až po Afghánistán. Ráda by snížila rozpočet na obranu o 30 procent a navrhla vytvoření nového ministerstva míru. Zároveň ale podporuje dodávky zbraní na Ukrajinu a podporovala i prvotní reakci Washingtonu po útoku z 11. září 2001.

"Svět je složitý a někdy je potřeba si stanovit hranice," prohlásila. "Můžete uznat chyby, vážné chyby, kterých se dopustily samotné Spojené státy v souvislosti s Ruskem a Ukrajinou, a přesto nic z toho nepovažovat za ospravedlnění toho, co dělá Vladimir Putin."

Williamsonová ovšem nemá podporu strany, která se zatím jednotně postavila za Bidena. Navíc jí ani průzkumy nedávají příliš velké šance. Nic si z toho ale nedělá. Nepřímo se srovnala s Donaldem Trumpem, když připomněla, že ani v roce 2016 nikdo nedokázal uhodnout, kdo nakonec volby vyhraje.

"Nehodlám se do toho znovu pouštět jen proto, aby se o mně mluvilo," napsala Williamsonová na své sociální sítě. "Kandiduji na prezidentku, abych pomohla uzavřít nenormální kapitolu naší historie a pomohla nastolit nový začátek."

