Biden obvinil Trumpa, že neunesl porážku. Politické divadlo, odpověděl Trump

Před rokem byla při útoku příznivců někdejšího prezidenta Donalda Trumpa na budovu Kongresu napadena demokracie, prohlásil dnes americký prezident Joe Biden v projevu k prvnímu výročí násilností ve Washingtonu, které znamenaly smrt několika lidí.

Trumpa obvinil, že kolem prezidentských voleb v roce 2020 šířil lži, nebyl schopen přijmout porážku a jako první prezident v americké historii se poté pokusil zabránit pokojnému předání moci. Trump následně v prohlášení, že Biden zneužívá jeho jméno za účelem dalšího rozdělení americké společnosti, dnešní vzpomínkové akce označil za politické divadlo.

Když Trumpovi podporovatelé před rokem vtrhli do Kapitolu, sídla Kongresu, aby přerušili formální proces potvrzení Bidenovy výhry, miliardář v Bílém domě jejich vpádu podle Bidena několik hodin jen nečinně přihlížel.

"Je to poprvé v naší historii, kdy prezident nejen, že prohrál volby, ale také se pokusil zabránit pokojnému předání moci, zatímco do Kapitolu vtrhl násilný dav," upozornil Biden.

"Musíme jasně říci, co je pravda a co je lež. Pravda je takováhle: Bývalý prezident Spojených států utkal kolem voleb z roku 2020 pavučinu lží a pak ji šířil. Udělal to kvůli tomu, že si více cení moci než zásad," dodal Biden, který projev přednesl ve Statutárním sále Kapitolu, jedné z místností, kde loni záběry kamer ukazovaly dav Trumpových přívrženců.

"Před rokem byla na tomto posvátném místě napadena demokracie. Jednoduše napadena," řekl Biden, který podle amerických médií vystoupil proti Trumpovi nezvykle tvrdě, ačkoliv za celý projev přímo nezmínil jeho jméno. "Bývalý prezident a jeho podporovatelé se rozhodli, že jediný způsob, kterým mohou vyhrát, je potlačovat vaše hlasy a podrývat naše volby," dodal.

Trumpovým přívržencům, kteří svým vpádem narušili demokratický proces v Kongresu potvrzující volební výsledky, šlo podle Bidena o podkopání americké ústavy.

Trump původně plánoval na dnešek tiskovou konferenci, teprve druhou od doby, co opustil úřad. Svoje plány nakonec v úterý změnil a řekl, že se k věci vyjádří na mítinku v polovině ledna. "Demokraté si chtějí přivlastnit 6. leden, aby mohli vyvolávat strach a rozdělovat Ameriku," uvedl v dnešním prohlášení, které zveřejnil záhy po Bidenově projevu.

"Říkám, jen ať si ho (6. leden) vezmou, protože Amerika prokoukla jejich lži a polarizaci," dodal.

"Toto politické divadlo je pouze odvádění pozornosti od skutečnosti, že Biden naprosto a kompletně selhal," dodal exprezident, který stále trvá na tom, že mu demokraté "ukradli" výhru. To se mu však nepodařilo prokázat v desítkách žalob v různých státech, z nichž některé soudy následně označily za zbytečné a potrestaly právníky, kteří je soudu předložili. Trumpova tvrzení rovněž odmítali volební činitelé z jednotlivých států včetně vysoko postavených republikánů. I někdejší Trumpův ministr spravedlnosti William Barr po volbách prohlásil, že jeho úřad nepřišel na žádné známky rozsáhlejších podvodů.

Trump nicméně stále označuje volby za zmanipulované a tvrdí, že demokraté cosi skrývají a snaží se "zrušit" rozhovory o integritě hlasování.

V den incidentu zemřeli čtyři lidé, člen ochranky Kapitolu pak podlehl svým zraněním o den později. Stovky dalších policistů byly zraněny a čtyři z nich pak v následujících měsících spáchali sebevraždu.

Federální úřady v souvislosti s nepokoji spustily rozsáhlé vyšetřování a dosud zadržely asi 700 lidí. Řada jich čelí obviněním z přestupků, někteří však již dostali několik let za mřížemi například za napadení policistů. Prokuratura rovněž vyšetřuje členy několika krajně pravicových ozbrojených skupin, které podle ní útok plánovaly v předstihu a nenechaly se jen strhnout rozlíceným davem jako většina ostatních výtržníků.

Loňské události nyní vyšetřuje demokraty řízená komise ve Sněmovně reprezentantů, která je rovněž častým cílem Trumpovy kritiky. Zákonodárci původně zamýšleli vytvořit orgán s rovným zastoupením obou hlavních stran, republikáni však jeho ustavení nakonec odmítli s argumentem, že by jej demokraté zneužívali k politickým účelům.

Trump má i po odchodu z funkce výsadní postavení v republikánské straně a otevřeně hrozí svým spolustraníkům, že pokud se proti němu postaví, udělá vše pro to, aby nebyli znovuzvoleni. Proti exprezidentovi otevřeně vystoupila jen hrstka republikánských zákonodárců. Ti umírněnější povětšinou události z 6. ledna veřejně nekomentují nebo se nevyjadřují k tomu, jakou úlohu v nich podle jejich názoru sehrál Trump. Skalní příznivci exprezidenta v Kongresu s jeho názory na volby z roku 2020 souhlasí.

Řada expertů se domnívá, že v důsledku Trumpova vystupování bude v USA v budoucnu předávání moci výrazně komplikovanější a napjatější, a to zejména v případě velmi těsných výsledků. Biden přitom Trumpa porazil poměrně přesvědčivě, a to o sedm milionů hlasů. Ve sboru volitelů, který hlavu státu v USA formálně vybírá, převládl poměrem 306 ku 232. Trumpovu taktiku nepodloženého napadání legitimity voleb již na nižších úrovních zkouší používat také jiní politici, povětšinou republikáni.

K situaci se dnes vyjádřil rovněž demokratický exprezident Barack Obama. "Ačkoliv mnoho republikánů původně odmítalo tvrzení, která 6. ledna rozdmýchala plameny násilností, od té doby je přijala za své značná část voličů a volených zástupců - z nichž má řada dostatek rozumu na to, aby se zachovala lépe," napsal.