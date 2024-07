Směr se podle Fica neplánuje přidat k Patriotům. Europoslanci mohou zůstat nezařazení

Slovenský premiér Robert Fico si klade podmínky pro návrat Směru-SD do Strany evropských socialistů, v níž má jeho strana od loňska pozastavené členství. Bez jejich splnění zůstanou europoslanci za Směr-SD podle Fica nezařazení. To by znamenalo, že se nepřidají například ani k nové frakci Patrioti pro Evropu. Vyplývá to ze čtvrtečního Ficova vyjádření.

Fico tvrdil, že po červnových volbách do Evropského parlamentu Směr-SD dostal návrh, zda se do Strany evropských socialistů nechce vrátit. Související Strana Le Penové posílila Patrioty. Zůstanou ale bez vlivu, ostatní chystají "plot" Směr-SD sice eurovolby na Slovensku nevyhrál a skončil na druhém místě za vítězným proevropským opozičním hnutím Progresivní Slovensko, k předchozím třem mandátům v Evropském parlamentu ale získal další dva. "Evropští socialisté se asi domnívají, že prodáme svou duši a že za členství ve Straně evropských socialistů a ve socialistické frakci v Evropském parlamentu upustíme od suverénních postojů k Ukrajině, migraci, etickým otázkám. Jasnou podmínkou našeho opětovného zařazení do Strany evropských socialistů a do příslušné frakce je právo Směru a jeho představitelů mít suverénní postoje v uvedených oblastech," řekl Fico. Premiér například kritizuje vojenskou pomoc západních zemí Ukrajině, která se třetím rokem brání ruské invazi, dále vystupuje proti migraci do Evropské unie a neprosazuje posílení práv komunity LGBT+. V minulosti Směr-SD psal rovněž o "bruselských válečných štváčích". Fico uvedl, že europoslanci za Směr-SD raději zůstanou nezařazení, než by představitelé strany měli "jako papoušek opakovat to, co si přejí jiní a co je v příkrém rozporu se slovenskými národně-státními zájmy". "Stejně prosím každého, aby pochopil, že Směr jako autentická slovenská sociální demokracie nemůže vstupovat do evropských politických struktur, které s levicí a sociální demokracií nemají vůbec nic společného," uvedl Fico. Související Visegrádská superfrakce padá. Poláci a Fico k Babišovi nejdou, čeká se na Le Penovou Strana evropských socialistů po loňských volbách na Slovensku pozastavila Směru-SD a také nyní vládní straně Hlas-sociální demokracie členství, což v případě Směru-SD zdůvodnila Ficovým odklonem od hodnot evropských socialistů a tehdy ještě jen připravovanou vládní spoluprací se Slovenskou národní stranou. Tu evropští socialisté označili za krajně pravicovou. Dlouholetá europoslankyně za Směr-SD Monika Beňová tento týden uvedla, že s evropskými socialisty už jednat nebude. Kritizovala zároveň, že socialistická frakce v Evropském parlamentu nezvolila do svého vedení žádného zástupce ze střední a východní Evropy. Zvolený europoslanec za Směr-SD Erik Kaliňák pak uvedl, že frakce Patrioti pro Evropu bude přirozeným partnerem pro jeho stranu. Dodal ovšem, že by Směr-SD jako levicová strana působil úsměvně v této čistě pravicové frakci. Ve skupině Patrioti pro Evropu je i české hnutí ANO. V Evropském parlamentu nově vznikla také další frakce, za kterou podle analytiků stojí pravicově populistické strany, a to skupina Evropa suverénních národů. Jejím místopředsedou se stal šéf slovenského neparlamentního hnutí Republika a europoslanec Milan Uhrík, který vzešel z krajně pravicové strany Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko. Uhrík řekl, že do nové frakce vstoupil z Republiky zatím sám, byť hnutí získalo v eurovolbách dva mandáty. Druhý zvolený europoslanec za Republiku Milan Mazureka a další europoslanci se podle Uhríka do této frakce "přidají později, až se lépe poznají". Mazurek přišel v roce 2019 o mandát poslance ve slovenské sněmovně, když byl pravomocně odsouzen za xenofobní výroky.